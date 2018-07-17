Erciş'te 1 Terörist Güvenlik Güçlerine Teslim Oldu

Van'ın Erciş ilçesinde bir terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Van'ın Erciş ilçesinden 2015 yılında PKK/KCK terör örgütüne katılan ve hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma' ve 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma' suçlarından yakalama kararı bulunan 1 terörist, yapılan ikna çalışmaları sonucunda, 16 Temmuz 2018 günü, Erciş ilçesi Çelebibağı Mahallesi'nde jandarmaya teslim olmuştur. Alınan ilk ifadesinde örgütte çok sıkıntı çektiğini, insanlık dışı muamele gördüğünü, uzun zamandan beri örgütten kaçmaya çalıştığını anlatan terör örgütü mensubu, halen örgüt içinde faaliyet gösteren birçok kişinin de teslim olmak için fırsat kolladığını belirtmiştir. Teslim olan teröristle ilgili adli işlemler sürdürülmekte olup, bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik terörle mücadele faaliyetlerine aralıksız devam edilmektedir" denildi.

(İHA)