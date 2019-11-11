Erciş, sonbaharda fotoğraf tutkunlarının uğrak mekanı oldu

11.11.2019 11:00 | Son Güncelleme: 11.11.2019 11:00

Sonbaharda farklı renklere bürünen Van'ın Erciş ilçesi, doğa ve fotoğraf tutkunlarının ilgi odağı oldu.

Dört mevsim ziyaretçilerine ayrı güzellikler sunan ilçedeki doğal alanlar, sonbaharda bitki örtüsünün farklı renklere bürünmesi güzel görüntüler oluşturuyor.

Doğa ile iç içe zaman geçirip güzel manzarayı ölümsüzleştirmek isteyen fotoğraf ve doğa tutkunları da Vangölü kıyısındaki Çelebibağı Mahallesi ve Balık Bendi Mesire Alanı'nı mesken bu mevsimde mesken tuttu.

Ziyaretçiler, bölgedeki doğal güzellikleri ve renk değiştiren bitki örtüsü ile sararan ağaç yapraklarının akarsulara yansımasını fotoğrafladı.

Bisiklet tutkunları da doğada bisiklet sürmenin keyfini yaşadı.

Kaynak: AA