Erciş OSB'de çalışmalar devam ediyor
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Erciş OSB'de çalışmalar devam ediyor

AK Parti Van milletvekili Abdulahat Arvas ile Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu yapımı devam eden Organize Sanayi Bölgesindeki çalışmaları inceledi.

Erciş OSB'de çalışmalar devam ediyor
27.05.2020 20:41 | Son Güncelleme: 27.05.2020 21:36

AK Parti Van milletvekili Abdulahat Arvas ile Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu yapımı devam eden Organize Sanayi Bölgesindeki çalışmaları inceledi.

2017'te 55 hektarlık alanda yapımına başlanan ve 2 etap olarak planlanan OSB'de 1. etaptaki 27 parsellik bölümün alt yapısı tamamlandı, yol ve elektrik çalışmaları sürüyor.

Arvas ile Mehmetbeyoğlu, yürütülen çalışmaları inceledi, yetkililerden bilgi aldı.

Milletvekili Arvas, gazetecilere yaptığı açıklamada, 3 ile komşu olan Erciş'in yapılan yatırımlarla hak ettiği yere geleceğine inandığını söyledi.

Yatırımların parsellerini alabilecek duruma geldiğini belirten Arvas, "İlçemizde istihdama yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Bu yatırımlar bir çok insana iş imkanı sunacak. Yakında yeni projelerimizi açıklayacağız. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan'a, bakanlık temsilcilerimize, ilçe kaymakamımıza ve emeği geçenlere teşekkür ederim." diye konuştu.

Mehmetbeyoğlu ise en büyük dertlerinin ilçeyi hak ettiği yere getirmek olduğunu ifade etti.

Organize Sanayi Bölgesinin şehri ticaret merkezi konumuna getireceğini dile getiren Mehmetbeyoğlu, şunları aktardı:

"Bu önemli yatırımın Erciş'e getirilmesinde başta sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan'a, kıymetli bakanlık temsilcilerimize ve Van Milletvekili Abdulahat Arvas'a teşekkür etmek istiyorum. Bölgenin önemli yatırımcılarını ilçemize davet etmek istiyoruz. Bundan sonraki süreçte insanlarımıza istihdam sağlama hedefimiz var."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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