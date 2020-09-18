Erciş organize sanayi bölgesinde sona gelindi Van'ın Erciş ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi (OSB) kuruluşunun birinci etap çalışmalarında sona gelindi.

Van'ın Erciş ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi (OSB) kuruluşunun birinci etap çalışmalarında sona gelindi.

Van Valisi ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, Kozluca Mahallesi'nde birinci etap çalışmalarına devam edilen Organize Sanayi Bölgesi'nde incelemelerde bulundu.

Bilmez, gazetecilere yaptığı açıklamada, OSB'nin birinci etabının alt yapısının tamamlandığını söyledi.

Bölgenin yarından itibaren sanayicilerin yatırım yapabilecek aşamaya geldiğini belirten Bilmez, şöyle konuştu:

"Birinci etap bittikten sonra inşallah ikinci etabın da alt yapısı bitirilerek bir çok ilden büyük olan, çevresi açısından da cazibe merkezi olan Erciş ilçemize iyi bir OSB kazandırmış oluruz. Bu OSB hem ilçemizin hem de ülkemizin ekonomisine ciddi bir katkı sunacak. Bu sene yolu olmayan OSB'mizin bölünmüş yolu BSK asfalta yapıldı, elektrik kısmı da gerçekleştirildi, kanalizasyon ve su sorunları da çözüldü. Yatırımcılarımızı buraya bekliyoruz."

Milletvekili Arvas ise 27 fabrika için 150'ye yakın müracaat olduğunu, yatırım yapmayı planlayan girişimcilerin yanında olacaklarını ifade etti.

AK Partinin 18 yıldır sanayide, teknolojide, ulaşımda her alanda çok büyük yatırımlar yaptığını anlatan Arvas, "Bu hizmetlerden birini Ercişimize kazandırdık. Bir çok ilde OSB bulunuyor. Hamdolsun ilçemize 3 tane planlandı. Birincisini şuan faaliyete açmaya hazır hale getirdik." dedi.

Kaymakam Mehmetbeyoğlu ise OSB'nin 2 etapta 60 dekar alana kurulacağını dile getirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Cazibe Merkezi Programı kapsamında yaklaşık 13 milyon 600 bin liralık yatırım planlanması yapıldığını belirten Mehmetbeyoğlu, şunları kaydetti:

"OSB ana transit yolu, enerji nakil hattı tamamlandı ve yüzde 95 bitim seviyesine geldik. Burası tamamlandıktan sonra bütün yatırımcılarımızın hizmetine sunulacak. Bu projenin hayata geçirilmesinde başta sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank'a, Sayın Valimize, Sayın Milletvekilimize ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

Daha sonra Haydarbey Mahallesi'nde yapımı süren açık ve kapalı ceza infaz kurumlarının binalarında inceleme yapan Bilmez ve beraberindekiler, Adnan Menderes Mahallesi'deki Erciş üzümü bağ bozumu programına katıldı.

Erciş Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Atölyesi, Kışla Mahallesi'ndeki Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Erciş İtfaiye İstasyon Amirliği yeni hizmet binalarının açılışını yapan Bilmez ve beraberindekiler, Gölağzı Mahallesi'ndeki asfalt çalışmalarını inceledi.

Kaynak: AA