Erciş Organize Sanayi Bölgesinde hummalı çalışma
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Erciş Organize Sanayi Bölgesinde hummalı çalışma

Van'ın Erciş ilçesindeki Karataşlar mevkiinde 2017 yılında 55 hektar alan üzerine iki etap olarak başlanılan organize sanayi bölgesinin bu yıl tamamlanması için hükümet tarafından 13 milyon lira kaynak gönderildi.

Erciş Organize Sanayi Bölgesinde hummalı çalışma
20.05.2020 11:12 | Son Güncelleme: 20.05.2020 11:12

Van'ın Erciş ilçesindeki Karataşlar mevkiinde 2017 yılında 55 hektar alan üzerine iki etap olarak başlanılan organize sanayi bölgesinin bu yıl tamamlanması için hükümet tarafından 13 milyon lira kaynak gönderildi.

Erciş Organize Sanayi Bölgesini ziyaret eden AK Parti Erciş İlçe Başkanı Nedim Sağlam ve Erciş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İzzet Yağar, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Açıklamalarda bulunan AK Parti İlçe Başkanı Nedim Sağlam, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti hükümetinin ülkeye kattığı sınırsız eser ve hizmetlerin bir yenisinin de Erciş'te kurulan organize sanayi bölgesi olduğunu belirterek, "55 hektar alan üzerine iki etap olarak projelendirildi. Projesine 2017 yılında başlandı. Alt yapısı tamamlanmış 1. etap'ta 27 adet sanayi parseli mevcut olup toplam 22 hektar alan üzerine kurulmuş. Bu bölgede ayrılan sanayi parselleri dışında dini, idari ve ticari alan, teknik altyapı alanı ve park alanı gibi birçok ortak alan ayrılmıştır. 13 milyon TL ödenek ile Erciş OSB'ye ait idari bina, yol ve elektrik şebekesi yapım işleri hızla tamamlanmaktadır. Cumhurbaşkanımızın ve hükümetimizin ülkemizde olduğu gibi ilçemizde de yatırımları hız kesmeden devam ediyor. İlçemizde devam eden her projeyi yakından takip ediyoruz. Hizmet ve yatırımlarından dolayı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve AK Parti hükümetimize, emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

Erciş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İzzet Yağar da, 13 milyon TL hibe kaynağın geldiğini belirterek, "O parayla yolumuzu, elektriğimizi yapıyoruz. İnşallah ileride burada büyük bir iş dünyası kuracağız. Erciş için çok iyi bir gelecek olacak, emeği geçenlere çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. - VAN

Kaynak: İHA

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