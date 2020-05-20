Erciş Organize Sanayi Bölgesi yıl sonunda faaliyete geçirilecek
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Erciş Organize Sanayi Bölgesi yıl sonunda faaliyete geçirilecek

Van'ın Erciş ilçesinde, 2017 yılında yapımına başlanan organize sanayi bölgesinin yıl sonunda bitirilmesi hedefleniyor.

Erciş Organize Sanayi Bölgesi yıl sonunda faaliyete geçirilecek
20.05.2020 12:34 | Son Güncelleme: 20.05.2020 12:34

Van'ın Erciş ilçesinde, 2017 yılında yapımına başlanan organize sanayi bölgesinin yıl sonunda bitirilmesi hedefleniyor.

AK Parti İlçe Başkanı Nedim Sağlam, Ticaret Odası Başkanı İzzet Yağar ve beraberlerindeki üyeler, çalışmaların yürütüldüğü alanda incelemede bulundu.

Sağlam, gazetecilere yaptığı açıklamada, organize sanayi bölgesinin 55 hektar alan üzerine 2 etap olarak projelendirildiğini söyledi.

2017 yılında başlayan çalışmaların devam ettiğini belirten Sağlam, şunları kaydetti:

"Birinci etapta 27 adet sanayi parseli mevcut olup, toplam 22 hektar alan üzerine kurulmuş. Bu bölgede ayrılan sanayi parselleri dışında dini tesis, idari tesis, arıtma tesisi, ticari alan, teknik altyapı alanı ve park alanı gibi birçok ortak alanlarda ayrılmıştır. 13 milyon lira ödenek ile Erciş OSB'ye ait idari bina, yol ve elektrik şebekesi yapım işleri hızla tamamlanmakta. "

İlçede başlatılan yatırımların hız kesmeden devam ettiğini belirten Sağlam, "Bu yatırımla ilçemizin çehresi değişecek, esnaf kalkınacak ve yine Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti hükümetimizin hibe destek ve kredileri ile kurulacak iş sahalarında ilçemizin işsizlik sorunu da çözülecektir. Bu nedenle hizmet ve yatırımlarından dolayı Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve AK Parti hükümetimize, emeği geçen herkese teşekkür ederim. " diye konuştu.

Ticaret Odası Başkanı Yağar, bakanlığın 13 milyon hibe desteği sayesinde organize sanayi bölgesinin yol ve elektrik işlerinin yapıldığını ifade etti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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