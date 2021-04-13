Erciş Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu, İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti
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Erciş Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu, İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti

Anadolu Ajansı / Necmettin Karaca - Haberler | Güncel
Erciş Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu, İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti

Van'ın Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, Türk Polis Teşkilatı'nın 176'ncı yıl dönümü dolayısıyla İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

Van'ın Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, Türk Polis Teşkilatı'nın 176'ncı yıl dönümü dolayısıyla İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Trak ve polislerle bir araya gelerek pasta kesen ve tatlı ikram eden Mehmetbeyoğlu, daha sonra karakolları ve Özel Harekat Grup Amirliğine geçti, polislerin haftasını kutladı.

Mehmetbeyoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, gücünü kanunlardan alan polislerin, görevini her zaman fedakarca yaptığını söyledi.

Polisin, toplumun her kesimiyle kucaklaştığını, ihtiyaç duyan herkesin yanında yer alarak onlara şefkat eli uzattığını belirten Mehmetbeyoğlu, şunları aktardı:

"Koronavirüs salgınıyla mücadele de polis teşkilatımız üzerine düşen görevi en iyi şekilde yerine getirmektedir. Çağımızın en ileri teknolojik imkanlarını kullanarak suç ve suçlularla mücadelede kararlı çalışmalarını sürdüren polis teşkilatının 176'ncı yıl dönümünü kutlar, huzur ve güven ortamının sağlanmasında emeği geçen tüm emniyet mensubu arkadaşlarıma teşekkür ederim."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necmettin Karaca

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