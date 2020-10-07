Erciş Kaymakamı Mehmetbeyoğlu, Teknofest2020'de dereceye giren öğrencileri kabul etti

Van'ın Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu Gaziantep'de düzenlenen Teknofest 2020 festivaline katılan ve dereceye giren öğrencilere hediyeler verdi.

Van'ın Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu Gaziantep'de düzenlenen Teknofest 2020 festivaline katılan ve dereceye giren öğrencilere hediyeler verdi.

Gaziantep'de düzenlenen Teknofest 2020 festivaline Erciş' deki Mehmet Murat İşler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi okulundan Enerji Yuha 'Güneş enerjisi ile kablosuz elektrik aktarımı' Haşmet Kamil Diker, Yusuf Mutlu ile Refleks Güçlendiriciler Vedat Bozak, Miraç Sarıyıldız projelerle katılarak 3'üncülük derecesini elde ettiler. Teknofeste2020'ye 81 il, 84 ülkeden, 20197 takım, 100 bin başvuru arasından 5 bin finalist seçilerek gerçekleştirilen ve Van genelinde Teknofest2020'ye 109 proje başvurmuş, bu projelerden sadece 2 proje finale sunum yapmaya hak kazandı. Erciş Mehmet Murat İşler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Bilişim Teknolojilerinden katılan "Refleks güçlendirme" projesi, Eğitim Teknolojileri kategorisinde 1831 proje içerisinden seçilen 85 finalist proje arasına girmeye hak kazanırken, Elektrik Elektronik Teknolojileri alanından katılan "Güneş enerjisi ile kablosuz enerji aktarımı" projesi, Çevre Enerji teknolojileri kategorisinde 1468 proje içerisinden seçilen 63 finalist proje arasına girmeye hak kazanarak ve mülakatlar sonucunda kendi kategorisinde 3'üncülük elde etti.

Derece giren öğrencilerin hediyeleri Erciş Milli Eğitimde düzenlenen törenle, Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, AK Parti Erciş İlçe Başkanı Nedim Sağlam ve Erciş İlçe Milli Eğitim Müdürü Sadık İşler katılımlarıyla takdim edildi. Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, "Öncelikle gurur ve iftihar tablosu için bir araya geldik. Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasında gençlerimizin ne kadar kıymetli olduğunu Sayın Cumhurbaşkanımız her zaman ifade etmektedir. Gaziantep'te yapılan Teknofest festivalinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın yapmış olduğu çok kıymetli bir çalışma. Bu gurur ve iftihar tablosunda hitap etmenin mutluluğunu yaşıyorum. Türkiye Teknofest finaline ilçemizden katılan ve dereceye girerek 3. olan öğrenci ve öğretmenlerimizi kutlar başarılarının devam etmesini dilerim" dedi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı