Erciş Kaymakamı Mehmetbeyoğlu korona virüs denetimlerine katıldı
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Erciş Kaymakamı Mehmetbeyoğlu korona virüs denetimlerine katıldı

Erciş Kaymakamı Mehmetbeyoğlu korona virüs denetimlerine katıldı Van'ın Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, yeni tip korona tedbirleri kapsamında ilçede gerçekleştirilen denetimlere katıldı.

Erciş Kaymakamı Mehmetbeyoğlu korona virüs denetimlerine katıldı
10.09.2020 18:39 | Son Güncelleme: 10.09.2020 18:39

Erciş Kaymakamı Mehmetbeyoğlu korona virüs denetimlerine katıldı

VAN - Van'ın Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, yeni tip korona tedbirleri kapsamında ilçede gerçekleştirilen denetimlere katıldı.

İçişleri Bakanlığı'nca, bugün Türkiye genelinde 'sağlık için hepimiz için' sloganı ile kapsamlı korona virüs denetimi Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi. Kent genelinde yapılan denetimde iş yerleri, marketler, alışveriş alanları, lokantalar ve fırınlar denetlendi. Kaymakam Mehmetbeyoğlu, esnaf ve vatandaşlardan kurallara uymalarını istedi. Konuya ilişkin vatandaşlara broşür dağıtan Kaymakam Mehmetbeyoğlu, araç kontrol noktalarını denetleyerek, sürücülere kuralları hatırlatarak Vatandaşların kalabalıklar halinde bir araya gelebildikleri yerlerde temizlik, maske ve fiziki mesafe kurallarına uyulup uyulmadığını denetleyen Kaymakamımız, işyeri sahiplerine ve vatandaşlara gerekli uyarıları yaparak koronavirüs ile mücadelenin anlatıldığı "14 Kural" broşürü dağıttı.

Kaymakam Nuri Mehmetbeyoğlu'nun korona virüs tedbirleri kapsamında yaptığı denetimlere, Erciş İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Mehmet Demir, Emniyet Müdürü Tolga Özgür Gök, İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Bayram Mercimek ile Kaymakam Adayı Yunus Emre Bozkurtoğlu'da eşlik etti.

Kaynak: İHA

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