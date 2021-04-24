Erciş Kaymakamı Mehmetbeyoğlu, Astronot Kate Rubins'i Van'a davet etti
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Erciş Kaymakamı Mehmetbeyoğlu, Astronot Kate Rubins'i Van'a davet etti

Erciş Kaymakamı Mehmetbeyoğlu, Astronot Kate Rubins'i Van'a davet etti
Anadolu Ajansı / Necmettin Karaca - Haberler | Güncel

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) düzenlediği "Dünya Turnuvası" adlı çevrim içi fotoğraf yarışmasında uzaydan çektiği Van Gölü fotoğrafı birinci seçilen Astronot Kate Rubins, Van'a davet edildi.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) düzenlediği "Dünya Turnuvası" adlı çevrim içi fotoğraf yarışmasında uzaydan çektiği Van Gölü fotoğrafı birinci seçilen Astronot Kate Rubins, Van'a davet edildi.

Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, fotoğraf yarışmasının kentin tanıtımına önemli katkı sağladığını söyledi.

Van Gölü fotoğrafı birinci seçilen Astronot Kate Rubins'i ilçeye davet eden Mehmetbeyoğlu, şunları kaydetti:

"Fotoğraf yarışması yaklaşık iki aydır ülkemizin gündeminde. İyi bir dalış uzmanı olan Rubins, Van Gölü ve ilçemizin tanıtımına önemli bir katkı sundu. Rubins'i dünyada sadece Van Gölü'nde yaşayan ve üreme döneminde suyun akışının tersine yüzerek yumurtalarını tatlı sulara bırakan inci kefalinin zorlu yolculuğunu izlemeye davet ediyoruz. Rubins'i inci kefalinin üreme alanı olan Balık Bendi'nde dalış yapması için yeşil Erciş'imize bekliyoruz. Bu yıl 10'uncusunu düzenleyeceğimiz Uluslararası İnci Kefali Göçü Kültür ve Sanat Festivali'nde onur konuğumuz olmasını istiyoruz. Kendisine inci kefali balığımızı hediye etmek için onu dört gözle bekliyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necmettin Karaca

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