Erciş, kar yağışıyla bembeyaz oldu
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Erciş, kar yağışıyla bembeyaz oldu

02.03.2021 10:29 | Son Güncelleme: 02.03.2021 10:34
Erciş, kar yağışıyla bembeyaz oldu

VAN'ın Erciş ilçesinde, kar yağışı etkili olurken, merkezde kar kalınlığı 10, yüksek kesimlerde ise 20 santimetreye ulaştı.

VAN'ın Erciş ilçesinde, kar yağışı etkili olurken, merkezde kar kalınlığı 10, yüksek kesimlerde ise 20 santimetreye ulaştı. İkiz kardeşler Recep ve Ramazan Nadiroğlu (18), kontrollü normalleşme döneminde 20 yaş altı sokak kısıtlamasının kalkması ile kar sevincini bir arada yaşadı. 

Bölgede günlerdir etkili olan güneşli havanın ardından gece saatlerinde kar yağışı başladı. Yağışla birlikte ilçe merkezindeki kar kalınlığı 10, yüksek kesimlerde ise 20 santimetreye ulaştı. Kontrollü normalleşme sürecinin başlamasının ardından işletme sahipleri, iş yerlerini açarken, önlerinde biriken karları temizledi. Vaka sayılarındaki düşüş dolayısıyla kontrollü normalleşme döneminin başladığı Erciş'te, 20 yaş altı sokak kısıtlamasının kalkması ile ikiz kardeşler Recep ve Ramazan Nadiroğlu, dışarıda kar topu oynadı. İkiz kardeşler, hem dışarı çıkabilmenin hem de kar topu oynamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. 

 


Erciş, kar yağışıyla bembeyaz oldu
Erciş, kar yağışıyla bembeyaz oldu
Erciş, kar yağışıyla bembeyaz oldu
Erciş, kar yağışıyla bembeyaz oldu
Erciş, kar yağışıyla bembeyaz oldu
Erciş, kar yağışıyla bembeyaz oldu
Erciş, kar yağışıyla bembeyaz oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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