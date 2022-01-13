Erciş'in yükseklerinde kar kalınlığı 40 santim oldu

VAN'ın Erciş ilçesinde etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığı ilçe merkezinde 20, yüksek kesimlerde ise 40 santimetreye kadar ulaştı.

Erciş, kar yağışıyla beyaz örtüyle kaplandı. Araçlarıyla yollara çıkacak sürücüler, zor anlar yaşadı. Kar kalınlığı ilçe merkezinde yer yer 20, yüksek kesimlerde ise 40 santimetreye ulaştı. Belediye ekipleri ise mahalle yollarının kapanmaması için sürekli kar temizleme çalışması yapıyor.