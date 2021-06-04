Erciş İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'ndan Duyuru
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Erciş İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'ndan Duyuru

Erciş İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'ndan Duyuru
Habermetre - Haberler | Toplum

6 Haziran 2021 Pazar günü yapılacak olan Vanyolu ve Latifiye Muhtarlık Ara Seçimleri, 6 Haziran'da Vanyolu Mahallesi Tenzile Ana İlkokulu'nda ve Latifiye Mahallesi Erkek Yatılı Bölge Okulu'nda LGS Sınavı yapılacağından Vanyolu Mahallesi seçmeni Ercişli Emrah İlkokulu'nda, Latifiye Mahallesi...

6 Haziran 2021 Pazar günü yapılacak olan Vanyolu ve Latifiye Muhtarlık Ara Seçimleri, 6 Haziran'da Vanyolu Mahallesi Tenzile Ana İlkokulu'nda ve Latifiye Mahallesi Erkek Yatılı Bölge Okulu'nda LGS Sınavı yapılacağından Vanyolu Mahallesi seçmeni Ercişli Emrah İlkokulu'nda, Latifiye Mahallesi seçmeni MNG Kargo İlkokulu'nda oylarını kullanacaklardır.

İlanen duyurulur.

Kaynak: Habermetre

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