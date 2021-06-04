Erciş İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'ndan Duyuru

6 Haziran 2021 Pazar günü yapılacak olan Vanyolu ve Latifiye Muhtarlık Ara Seçimleri, 6 Haziran'da Vanyolu Mahallesi Tenzile Ana İlkokulu'nda ve Latifiye Mahallesi Erkek Yatılı Bölge Okulu'nda LGS Sınavı yapılacağından Vanyolu Mahallesi seçmeni Ercişli Emrah İlkokulu'nda, Latifiye Mahallesi...