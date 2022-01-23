Erciş, eksi 20 derece ile dondu

VAN (DHA) - VAN'ın Erciş ilçesi dün gece sıfırın altında 20 dereceyi gördü. Soğuk havanın etkisiyle ilçede araçlar çalışmadı, akarsular dondu, binalarda buz sarkıtları oluştu. Park halindeki araçların üzeri battaniye ile kapatılarak korunmaya çalışıldı.

Van'da yağan kar yağışının ardından kapanan 52 yerleşim yeri yolunun yeniden ulaşıma açılması için büyükşehir belediyesi karla mücadele ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.