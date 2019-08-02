Erciş doğal gaza kavuştu



VAN'ın Erciş ilçesi doğal gaza kavuştu. Bir yıl önce başlayan çalışmalar sonucunda tamamlanan doğal gaz hattının ardından, ilçedeki TOKİ konutlarına gaz verilmeye başlandı.

Erciş Belediyesi ile Aksa Van Doğalgaz Dağıtım Anonim Şirketi Bölge Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında başlayan çalışmalar sonunda ilçeye doğal gaz akışı sağlandı. İlçedeki ilk doğal gaz ise Yukarı ve Aşağı TOKİ konutlarına verildi.

AKSA Van Şirketler Müdürü Hikmet Güler, Erciş'in Yukarı TOKİ konutlarına ilk gaz akışını verilmeye başlandığını belirterek, "Aşağı TOKİ'de gaz verme aşamasındayız. Bu sürecin hızlandırılması lazım. Kış mevsimi geldiğinde vatandaşlarımız sıkıntı yaşayacaklar.Vatandaşlardan doğal gazın bir an önce evlere çekilmesi yönünde büyük bir talep var. Bize müracaat etmeleri halinde biz hazırız. Hemen tesisatlarını çekip, doğal gazlarını bağlıyoruz. Burada kış çabuk geliyor. Biraz geç kalırsa vatandaş mağdur olabilir. Geçen yıl istasyonumuzu kurduk. Doğal gazın vatandaşlara avantajları hem ekonomik olarak yansıyacaktır, hem de çevresel açıdan yansıyacaktır" dedi.

TOKİ'de yaşayan Erdal Tetik ise ilçeye doğal gazın verilmesiyle birlikte kömür derdinden kortulduklarını söyledi. Tetik, "Doğal gaz bizim için çok güzel oldu. Çok ekonomik ve çok temiz olduğunu biliyoruz. Tesisatın çekilmesi çok büyük maliyetlere mal olmuyor. Çocuklarımızın geleceği içinde çevresel açıdan çok avantajlı. Bize bu imkanı sağlayan yetkililere teşekkür ediyoruz" diye konuştu.



Kaynak: DHA

- Van