ERCİŞ, VAN (İHA) - - Erciş depreminde şehit olan 76 öğretmen, mezarları başında anıldı

VAN - Van'ın Erciş ilçesinde 2011'de meydana gelen depremde şehit olan 76 öğretmen mezarları başında anıldı.

Erciş'te 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle bir tören düzenlendi. İlçe Kaymakamlığı önünde düzenlenen tören, çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törenin ardından katılımcılar 2011 yılında meydana gelen depremde hayatını kaybeden öğretmenlerin mezarlarını ziyaret ederek dualar okudu, karanfil bıraktı. .

Kabir ziyareti sonrası açıklamalarda bulunan Erciş İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Alhan, "Bugün biz öğretmenler için anlamlı bir gün. Bizler 'Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum' anlayışı ile hareket eden bir dinin mensuplarıyız. 2011 yılında yaşadığımız depremde acı bir durum yaşadık. 70'in üzerinde öğretmenimiz şehit oldu. Bu vesileyle bu anlamlı günde de bu kardeşlerimiz için geldik. Dualarımızı okuduk. Allah tekrar rahmet eylesin. Ailelerine sabırlar versin" dedi.