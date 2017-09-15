Erciş Cumhuriyet Başsavcısı Karahan'a Ziyaret

Ercişli gazeteciler ilçeye yeni atanan Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan'ı ziyaret etti.



İlçede görevli basın mensupları, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun (HSYK) 2017 yaz kararnamesiyle Antalya'nın Serik ilçesi Cumhuriyet Başsavcılığından Erciş ilçesi Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Karahan'a, Erciş Adalet Sarayı'ndaki makamında ziyaret gerçekleştirdi.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Karahan, basın mensuplarıyla ilçenin tarihi, turistik ve kültürel konuları üzerine sohbet etti.



Erciş'i tanımaya çalıştığını belirten Karahan, "Erciş'te göreve başlamanın onur ve mutluluğu içerisindeyim. Tüm mesai arkadaşlarımla ilçemizin hürmetkar insanlarına adalet dağıtmanın ne denli önemli bir iş olduğunun bilinciyle görevimi en iyi şekilde yapmanın gayreti içerisinde olacağım." dedi.