Erciş Belediyesinden yeni yılın ilk bebeklerine ilk hediyeler

01.01.2020 14:26 | Son Güncelleme: 01.01.2020 14:32

Van'ın Erciş Belediye Başkanlığı, sosyal sorumluluk projesi kapsamında Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesinde dünyaya gelen 2020 yılının ilk bebeklerini ziyaret ederek, 'Hoş Geldin Bebek' hediye paketini ailelerine takdim etti.



Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, hastanelerde yeni doğum yapan anneleri ziyaret ederek, hayata gözlerini açmış olan bebeklerin ilk ihtiyacını karşılamak için 'Hoş Geldin Bebek' adını taşıyan set takdim etti. Kız ve erkek bebekler için ayrı ayrı hazırlanmış olan bebek setini alan aileler, "Bu gururlu ve mutlu günümüzde Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu'na bu ince düşüncesinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Bizlerle bu mutluluğu paylaşan başkanımızdan ve tüm ekibinden Allah razı olsun" ifadelerini kullandılar.



Yeni yılın ilk bebeğini hastanede ziyaret eden Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, hastanede hayata gözlerini açan Ayşe ve Engin Şengül çiftinin evlatlarını kucağına alarak, "Bu mutlu günlerinde vatandaşlarımızın yanlarında olmak, mutluluklarına ortak olmak ve ufak da olsa bir hediye takdiminde bulunmak istedik. İlçemizde dünyaya gelen bebeklerimizin ilk günlerinde ihtiyaçlarını karşılayacak hediye setimizi anne babalarımıza hediye ediyoruz. Hayatın her alanında vatandaşlarımızın yanında olmaya gayret ediyoruz. Hayırlı olsun dileklerimizle birlikte bebeklerimizin vatanımıza, milletimize hayırlı birer birey olmalarını temenni ediyoruz" dedi.



Ziyarette Şengül çiftinin evlatlarına belediye başkanlığı tarafından hazırlanan ve içerisinde yeni doğan bebeğin ilk ihtiyaçları olan malzemelerden oluşan 'Hoş Geldin Bebek' çantası ve bir adet altın hediye edildi. Mutluluklarının tarif edilemez olduğunu ifade eden ve 2020 yılının ilk bebeğini dünyaya getiren Ayşe ve Engin Şengül çifti; "Duyarlılık ve incelik göstererek bizlere ziyaret gerçekleştirerek sevincimize sevinç katan Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu'na çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştular. - VAN

Kaynak: İHA