Erciş Belediyesinden 'sosyal mesafe' önlemi
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Erciş, Van, Güncel

Erciş Belediyesinden 'sosyal mesafe' önlemi

Van'ın Erciş Belediyesi, korona virüsü nedeniyle ilçenin önemli alanlarına 'sosyal mesafe' nedeniyle uyarı şablonları çizdi.

06.04.2020 18:42 | Son Güncelleme: 06.04.2020 18:42
Erciş Belediyesinden 'sosyal mesafe' önlemi

Van'ın Erciş Belediyesi, korona virüsü nedeniyle ilçenin önemli alanlarına 'sosyal mesafe' nedeniyle uyarı şablonları çizdi.

Erciş Belediyesi, korona virüs ile mücadele kapsamında çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsünden Erciş'in en az şekilde etkilenmesi için çeşitli önlemler almaya devam eden belediye, vatandaşların sosyal mesafelerini korumaları için yoğun olarak kullanılan yürüyüş yollarına, kamu kurum ve kuruluşlarının çevrelerine, banka ve ATM alanlarına sosyal mesafe uyarı şablonları çizdirdi. İlk gündün bu yana birçok konuda önlemler alan Erciş Belediyesi, 'sağlığınız için mesafenizi koruyun' yazısının yer aldığı şablonları çizerken, zabıta ekipleri de vatandaşları bu konuda bilgilendirmeye devam ediyor. - VAN

Kaynak: İHA

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