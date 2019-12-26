Erciş Belediyesinden sokak hayvanları için barınak

26.12.2019 16:00 | Son Güncelleme: 26.12.2019 16:05

Van'ın Erciş Belediye Başkanlığı tarafından sokak hayvanları için yaptırılan barınak tamamlandı.



Soğuk kış günlerinde sokak hayvanlarının sıcak yuvaları ve bir kap yemekleri olsun diye çalışma başlatan Erciş Belediyesi, içerisinde kedilerin ve köpeklerin bulunduğu hayvan barınağını kısa süre içerisinde faaliyete geçirdi. Ekiplerin hummalı çalışmalarını sonucu kısa süre içerisinde asfalt şantiyesi alanına modern bir şekilde yapılan ve etrafı çitlerle çevrili barınak, sokak hayvanlarının sıcak yuvası oldu.



Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, sokaktaki hayvanları yeni yuvalarında misafir etmeye başladıklarını belirterek, "Çalışma arkadaşlarımız sokaklarda yaşam mücadelesi veren yaralı, hasta, yaşlı, yavru ve saldırgan hayvanlara zarar vermeden topluyor. Bölgemizde kış aylarının soğuk ve çetin geçmesinden dolayı sokak hayvanlarının barınma ve yiyecek ihtiyaçları artıyor. Bizler duyarlı vatandaşlar olarak bu konuyu göz ardı etmemeli ve sokak hayvanlarına karşı olan vicdani sorumluluğumuzu yerine getirmeliyiz" dedi.



Sokak hayvanları için yapılan barınağa duyarlı vatandaşlar da sessiz kalmadı. İlçedeki kamu kurumunda görev yapan duyarlı vatandaş Ayşe Yıldız ve bir grup öğrenci, hayvan barınağına kulübe ve mama desteğine katkıda bulunarak, hayvanların ihtiyaçlarını gidermelerine yardımcı oldular. - VAN

Kaynak: İHA