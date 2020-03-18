Erciş Belediyesinden korona virüsüne karşı denetim Van'ın Erciş Belediye Başkanlığı ekipleri, korona virüsüne karşı denetimlerini sıklaştırdı.

Van'ın Erciş Belediye Başkanlığı ekipleri, korona virüsüne karşı denetimlerini sıklaştırdı.



Korona virüs salgını riskinin gündeme gelmesiyle denetim çalışmalarını hızlandıran zabıta ekipleri, İlçe Sağlık Müdürlüğü yetkilileriyle birlikte ilçede hizmet veren kuaför, lokanta ve kafelere yönelik denetimler gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerle iş yerlerinin temizlik kontrolleri yapılarak sürekli el dezenfektanları kullanılması, dezenfekte malzemeleri temin edilmesi, sürekli temas edilen yerlerin sık sık yıkanması, bone, önlük, eldiven kullanılması ve kuaför işletmelerine her gelen kişiye özel havlu ve özel alet ekipman kullanılması uyarılarında bulunuldu.



Ayrıca İçişleri Bakanlığının ek genelgesi doğrultusunda umuma açık iş yerleri kapatılırken, yasağa uymayan iş yerlerine ise cezai işlemler uygulandı. - VAN

Kaynak: İHA