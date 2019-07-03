Erciş Belediyesinden kırsal mahallelere çocuk oyun parkı

Van'ın Erciş Belediyesi, 'Her Mahalleye Bir Çocuk Oyun Parkı' projesi çerçevesinde mahallelerde çocuk oyun grubu kurmaya başladı.

Erciş Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, bir yandan ilçedeki kullanım ömrünü tamamlamış ve güven arz etmeyen mevcut çocuk oyun gruplarının onarımını yaparken, diğer taraftan da parkı olmayan Gözütok ve Ekici mahallelerine modern çocuk oyun gruplarının kurulumuna başladı. Çalışmalarla alakalı bilgi veren Erciş Belediye Başkanı Yıldız Çetin, "31 Mart seçimleri öncesi Erciş halkına verdiğimiz sözleri tek tek yerine getireceğiz. Şehirde ne varsa kırsal mahallelerimizde de o olacak. Bu çalışmalarımızı yürütürken de belediye olarak imkanlarımızı zorlayarak mahallelerimizdeki tüm eksiklerimizi tamamlayıp, ilçe genelinde oyun parkı olmayan mahalle bırakmayacağız" dedi. - VAN

Kaynak: İHA