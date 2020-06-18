Erciş Belediyesinden kilitli parke taşı döşeme çalışması
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Erciş Belediyesinden kilitli parke taşı döşeme çalışması

Erciş Belediyesinden kilitli parke taşı döşeme çalışması Van'ın Erciş Belediyesi, ilçenin 27 mahallesinde başlattığı yol ve kilitli parke taşı yapım çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

18.06.2020 18:53 | Son Güncelleme: 18.06.2020 19:21

Erciş Belediyesinden kilitli parke taşı döşeme çalışması

VAN - Van'ın Erciş Belediyesi, ilçenin 27 mahallesinde başlattığı yol ve kilitli parke taşı yapım çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Bahar aylarıyla birlikte ilçede seferberlik ilan eden Erciş Belediyesi, yol yapım ve kilitli parke taşı döşemeden bordür kaplamaya kadar her alanda çalışmalarını sürdürüyor. Planlamada öncelik verilen bölgelerde çok sayıda ekiple eş zamanlı olarak gerçekleştirilen çalışmalarla merkez ve kırsal mahalleler yeni yüzüne kavuşturuluyor.

Bu kapsamda merkez mahallelerden Gölağzı ile kırsal mahallelerden Hacıkaş, Süleyman mezrası ve Sabanbüken'de yoğun bir tempoyla çalışan Erciş Belediyesi, kısa süre içerisinde mahalleleri modern bir görüntüye kavuşturdu. Birçok mahallede bozulan yolların yapım ve onarım çalışmaları devam ederken, eşzamanlı olarak da diğer mahallelerde yol yapım, asfalt yama, kaldırım yenileme, kilitli parke taşı döşeme çalışmaları sürdürülüyor.

İlçe genelinde sürdürülen yol yapım ve kilitli parke taşı döşeme çalışmalarını yerinde inceleyen Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, "Eşzamanlı olarak ilçemizin genelinde başlattığımız çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Gölağzı, Hacıkaş, Süleyman mezrası ve Sabanbüken mahallelerimizde kilitli parke taşı döşeme ve yol yapım çalışmalarımızı tamamladık. Diğer mahallelerimizde de aynı tempoda yol yapım ve kilitli parke taşı döşeme çalışmalarımız devam ediyor. Şu anda ilçemiz genelinde yayılmış olan çalışmalarımız öngördüğümüz planlamaya uygun şekilde devam ediyor. Vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Erciş Belediyesinden kilitli parke taşı döşeme çalışması

Kaynak: İHA

Manşet

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