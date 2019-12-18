Erciş Belediyesinden kantin denetimi
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Erciş Belediyesinden kantin denetimi

Van'ın Erciş Belediyesi ekipleri okul kantinlerini denetledi.

18.12.2019 12:42 | Son Güncelleme: 18.12.2019 12:47
Erciş Belediyesinden kantin denetimi

'ın Belediyesi ekipleri okul kantinlerini denetledi.


Ankara'da okul kantininden aldığı 'Şırınga Çikolatayı' yerken fenalaşan ve hayatını kaybeden 7 yaşındaki Mert Yağız Köksal'ın ardından Diyarbakır'da da aynı yaştaki Umut Bilgi'nin hayatını kaybetmesi üzerine Erciş Belediyesi Müdürlüğü ekipleri, okul kantinlerinde denetim başlattı. Erciş Belediyesi zabıta ekipleri, ilçede bulunan okullara giderek öğrencilerin alışveriş yaptığı kantinleri denetledi. Ekipler, tehlike saçan şırınga çikolatanın yanı sıra okul kantinlerinde satışı yasak olan birçok ürüne karşı ilçe genelindeki bakkal ve marketlere yönelik denetimlerini de sürdürüyor.


Kantinlerin içerisine giren ekipler, ürünlerin son kullanma tarihleri ile TSE damgasının olup olmamasını tek tek kontrol etti. Kantinlerde şırınga çikolataya rastlanılmazken, okul çevresinde ve birçok bakkalda şırınga çikolata olduğu görüldü. Ailelerin ve okul yönetimlerinin bu konuda dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunuldu. - VAN

Kaynak: İHA
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