Erciş Belediyesinden 'Engelsiz Kafe' müjdesi
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Erciş Belediyesinden 'Engelsiz Kafe' müjdesi

Van'ın Erciş Belediye Başkanlığı tarafından engelli bireylerin sosyal yaşama tutunarak ekonomik anlamda gelir elde edebilecekleri 'Engelsiz Kafe'nin hizmete açılması için çalışmalar sürüyor.

Erciş Belediyesinden 'Engelsiz Kafe' müjdesi
14.05.2020 15:54 | Son Güncelleme: 14.05.2020 15:55

Van'ın Erciş Belediye Başkanlığı tarafından engelli bireylerin sosyal yaşama tutunarak ekonomik anlamda gelir elde edebilecekleri 'Engelsiz Kafe'nin hizmete açılması için çalışmalar sürüyor.

Erciş Belediyesi tarafından açılacak olan ve engelli bireylerin sosyal yaşama tutunarak, ekonomik anlamda da gelir elde edebilecekleri 'Engelsiz Kafe'nin kısa süre içerisinde hizmete girmesi bekleniliyor. 'Engelsiz Şehir Erciş' hedefiyle çalışmalarına devam eden Erciş Belediyesi, engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak amacıyla Sahilkent Mahallesi'nde kullanılamaz halde olan eski spor tesisi binasının tadilat çalışmalarının tamamlanmasının ardından 'Engelsiz Kafe' olarak engelli vatandaşlara fayda sağlayacak şekilde hizmete sunulacak.

Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu'nun talimatlarıyla hayata geçirilen bu proje sayesinde ilçede yaşamını sürdüren engelli bireyler, bu kafe sayesinde hem iş sahibi olarak ekonomik gelir elde edecek hem de sosyal yaşamlarında daha aktif olabilecek. Binada incelemelerde bulunan Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, "Engelleri ortadan kaldırmak amacıyla 'Engelsiz Yaşam Merkezi ve Engelsiz Kafe' projesiyle tüm engelli vatandaşlarımıza müjdeli haberi veriyoruz. 3 katlı binamızda engelli bireylerin nitelikli zaman geçirecekleri merkez bünyesinde; engelsiz sinema salonu, bilgisayar odası, el sanatları odası, müzik odası, satranç odaları, görme engelli bireylere yönelik tasarlanan kitap okuma odası, acil müdahale sağlık odası, çok amaçlı eğitim konferans salonu, kafeterya ve bekleme alanı ile oyun odası yer alacak. Merkezde, psikolojik danışmanlık, sinema ve tiyatro gösterileri, engellilerin yasal ve sosyal hakları ile aile içi iletişim eğitim programları, mesleki eğitim kursları, sanatsal kurslar ve engelli koro çalışmaları ve engelsiz kafe ile toplum yararına hizmet verebilecekler sosyal hayata kavuşacaklar. Kafe şehir içi ve şehir dışındaki tüm engelli vatandaşlarımıza hizmet verecektir, ayrıca tüm vatandaşlarımızın hizmetindedir. Engelli kardeşlerimizin burada istihdamını sağlayarak toplum ve sosyal yaşam içerisinde daha fazla bulunmalarını sağlayabilmek istiyoruz. Engelsiz kafemizin Erciş'imize, Van'ımıza ve bölgemize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi. - VAN

Kaynak: İHA

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