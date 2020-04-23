Erciş Belediyesinden çocuklara bayrak
Van'ın Erciş Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evinde kutlayan çocukların bayrak talebini yerine getirdi.
23.04.2020 18:58 | Son Güncelleme: 23.04.2020 18:58
Van'ın Erciş Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evinde kutlayan çocukların bayrak talebini yerine getirdi.
Erciş'in Salihiye Mahallesi'nde ikamet eden çocuklar, 155 Polis İmdat hattını arayarak bayrak talebinde bulundu. Polis memurları tarafından durumun Erciş Vefa Sosyal Destek Grubuna iletilmesi üzerine Erciş Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekibi harekete geçti. Mahalleye giden zabıta ekipleri, temin ettikleri bayrakları çocuklara vererek bayramlarını kutladı. - VAN
Kaynak: İHA