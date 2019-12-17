Erciş Belediyesinde 'Sosyal Denge Sözleşmesi' imzalandı

17.12.2019 16:26 | Son Güncelleme: 17.12.2019 16:31

BİR-SEN arasında 'Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi' imzalandı.



Erciş Belediyesinin konferans salonunda yapılan toplantıya Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, BEM-BİR-SEN Genel Başkan Yardımcısı Medeni Sevinç, BEM-BİR-SEN Van Şube Müdürü Harun Altın ve Erciş Belediyesi memurları katıldı. Yapılan toplantıda, belediye başkanlığında görevli memurlar adına BEM-BİR-SEN yöneticileri ve Erciş Belediye Başkanlığı arasında sözleşme imzalandı.



Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, Ercişli vatandaşların kendilerinden hizmet beklediğini ifade ederek, "Sabah 08.00 akşam 17.00 mantığıyla değil, akşam başınızı yastığa koyduğunuzda 'Ben bugün Erciş için ne yapabildim' şeklinde kendi içinizde muhasebe yapın. Gözlerinizde bizden yardım bekleyen vatandaşları canlandırın. Onlara yardım etmek için gayret edelim. Biz sizlerle yol yürümeye devam edeceğiz ve Erciş'i hak ettiği yere taşıyacağız" dedi.



TOKİ konutları ve kentsel dönüşüm müjdesi



Ankara'ya yapmış olduğu ziyaretle ilgili de açıklamalarda bulunan Mehmetbeyoğlu, "Cumhurbaşkanımızın riyasetinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından yapılacak olan TOKİ sosyal konutları kapsamında Van genelinde aslan payı Erciş'e düştü. 400 konut Erciş'te yapılacak. Diğer yandan Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum ile yapmış olduğumuz görüşme sonucunda Kentsel Dönüşüm 2. Etap çalışmaları kısa süre içerisinde başlatılarak Erciş'i modern ve yaşanabilir bir şehir haline getirecek" diye konuştu.



BEM-BİR-SEN Genel Başkan Yardımcısı Medeni Sevinç ise, çalışanların motivasyonunu yükseltmek amacıyla çok güzel bir sözleşme imzaladıklarını belirterek, "El ele vererek çok daha iyi hizmet edeceğimizi ümit ediyorum. Bütün Ercişli vatandaşlarımız sizden hizmet bekliyor. Bu sözleşmede emeği geçen başta Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu olmak üzere herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



Konuşmaların ardından sosyal denge sözleşmesi imzalandı. - VAN

Kaynak: İHA