Erciş Belediyesi yol bakım çalışmalarına hız verdi
Van'ın Erciş Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata dönüştürerek yol bakım çalışmalarına hız verdi.
17.05.2020 14:08 | Son Güncelleme: 17.05.2020 14:09
Van'ın Erciş Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata dönüştürerek yol bakım çalışmalarına hız verdi.
Belediye ekipleri 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında boşalan cadde ve sokaklarda yol bakım çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, ilçenin en işlek güzergahlarından Sahilkent mahallesi Erhan Çavuşoğlu caddesinde yolun bakım ve onarımı yaptı.
Kaynak: AA