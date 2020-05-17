Erciş Belediyesi yol bakım çalışmalarına hız verdi
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Erciş Belediyesi yol bakım çalışmalarına hız verdi

Van'ın Erciş Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata dönüştürerek yol bakım çalışmalarına hız verdi.

Erciş Belediyesi yol bakım çalışmalarına hız verdi
17.05.2020 13:46 | Son Güncelleme: 17.05.2020 13:46

Van'ın Erciş Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata dönüştürerek yol bakım çalışmalarına hız verdi.

Belediye ekipleri 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında boşalan cadde ve sokaklarda yol bakım çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, ilçenin en işlek güzergahlarından Sahilkent mahallesi Erhan Çavuşoğlu caddesinde yolun bakım ve onarımı yaptı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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