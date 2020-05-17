Erciş Belediyesi yol bakım çalışmalarına hız verdi Van'ın Erciş Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata dönüştürerek yol bakım çalışmalarına hız verdi.

Van'ın Erciş Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata dönüştürerek yol bakım çalışmalarına hız verdi.

Belediye ekipleri 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında boşalan cadde ve sokaklarda yol bakım çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, ilçenin en işlek güzergahlarından Sahilkent mahallesi Erhan Çavuşoğlu caddesinde yolun bakım ve onarımı yaptı.

Kaynak: AA