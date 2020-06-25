Erciş Belediyesi YKS öncesi okulları dezenfekte etti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Erciş Belediyesi YKS öncesi okulları dezenfekte etti

- Erciş Belediyesi YKS öncesi okulları dezenfekte etti Van'ın Erciş Belediyesi hafta sonu gerçekleştirilecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı öncesi okullarda yapılan dezenfekte çalışmalarını tamamladı.

25.06.2020 20:08 | Son Güncelleme: 25.06.2020 21:14

- Erciş Belediyesi YKS öncesi okulları dezenfekte etti

VAN - Van'ın Erciş Belediyesi hafta sonu gerçekleştirilecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı öncesi okullarda yapılan dezenfekte çalışmalarını tamamladı.

27-28 Haziran 2020 tarihlerinde tüm Türkiye'de gerçekleştirilecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uygun olarak gerçekleştirilecek. İki oturumda yapılacak olan sınav öncesinde Erciş Belediyesi tarafından hafta başından itibaren okullarda dezenfekte çalışmaları başlatıldı. İlçede sınavın gerçekleştirileceği tüm okullarda dezenfekte yapan belediye ekipleri, okulları sınav öncesinde hijyenik bir hale getirdi.

Erciş Belediyesi YKS öncesi okulları dezenfekte etti

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Alişan, kazada oğlunun hayatını kurtaran bakıcısının fotoğrafını paylaşıp teşekkür etti Haber
Alişan, kazada oğlunun hayatını kurtaran bakıcısının fotoğrafını paylaşıp teşekkür etti
'Aks kırıldığı için kaza yaptım' diyen Alişan'ın hız limitine uymadığı ortaya çıktı Haber
"Aks kırıldığı için kaza yaptım" diyen Alişan'ın hız limitine uymadığı ortaya çıktı
Görüntü Türkiye'den! Çırılçıplak soyunan kadın, kendisini balkondan aşağı bıraktı Haber
Görüntü Türkiye'den! Çırılçıplak soyunan kadın, kendisini balkondan aşağı bıraktı
İngilizlerin efsane futbolcusu Gascoigne'in kızı Bianca, muhteşem fiziğiyle büyüledi Haber
İngilizlerin efsane futbolcusu Gascoigne'in kızı Bianca, muhteşem fiziğiyle büyüledi
Galatasaray, Milan'ın 10 numarası Hakan Çalhanoğlu'nu gündemine aldı Haber
Galatasaray, Milan'ın 10 numarası Hakan Çalhanoğlu'nu gündemine aldı
Sosyal medyada fotoğraflarını gördüğü sözde şeyhin canlı yayında bambaşka biri olduğunu gören Esra Erol, şaşkına uğradı Haber
Sosyal medyada fotoğraflarını gördüğü sözde şeyhin canlı yayında bambaşka biri olduğunu gören Esra Erol, şaşkına...
Gelecek Partisi'nin asgari ücret paylaşımı sosyal medyada yorum bombardımanına tutuldu
Gelecek Partisi'nin asgari ücret paylaşımı sosyal medyada yorum bombardımanına tutuldu
Son Dakika: Türkiye'de 25 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1458 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 25 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1458 yeni vaka tespit...
Evlenmelerine izin verilmediği için birlikte intihar eden gençler elleri bağlı halde bulundu
Evlenmelerine izin verilmediği için birlikte intihar eden gençler elleri bağlı halde bulundu
Gümüşhaneli çoban, hayvan otlatma meselesinden tartıştığı kuzenini öldürdü
Gümüşhaneli çoban, hayvan otlatma meselesinden tartıştığı kuzenini öldürdü
Didem Soydan, yatakta yarı çıplak poz verdi, herkes fotoğrafı çeken kişiyi merak etti
Didem Soydan, yatakta yarı çıplak poz verdi, herkes fotoğrafı çeken kişiyi merak etti
Marmaris'te tatilciler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu
Marmaris'te tatilciler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu
Oxford Üniversitesi, ikinci dalga riski bulunan ülkeleri hesapladı! Türkiye detayı dikkat çekti
Oxford Üniversitesi, ikinci dalga riski bulunan ülkeleri hesapladı! Türkiye detayı dikkat çekti
Cami tuvaletinde kız çocuğunu taciz eden 65'lik simitçi, 'Cezaevinde benimle alay ediyorlar' diyerek tahliyesini istedi
Cami tuvaletinde kız çocuğunu taciz eden 65'lik simitçi, "Cezaevinde benimle alay ediyorlar" diyerek tahliyesini...
Yüzlerce uyarı kar etmiyor! Gaziantep'te 'Geçmiş olsun' ziyareti yapan 49 kişi karantinada
Yüzlerce uyarı kar etmiyor! Gaziantep'te 'Geçmiş olsun' ziyareti yapan 49 kişi karantinada
Esenyurt'ta selde 1 kişinin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı
Esenyurt'ta selde 1 kişinin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı
Yıldız basketbolcu Giannis Antetokounmpo'ya ırkçı saldırı: Grafitisine Nazi sembolü çizildi
Yıldız basketbolcu Giannis Antetokounmpo'ya ırkçı saldırı: Grafitisine Nazi sembolü çizildi
İBB 5 bin yeni taksi projesi için ilk adımı bugün atıyor! Proje UKOME'ye sunulacak
İBB 5 bin yeni taksi projesi için ilk adımı bugün atıyor! Proje UKOME'ye sunulacak
Liverpool, evinde Crystal Palace'ı 4-0 mağlup etti
Liverpool, evinde Crystal Palace'ı 4-0 mağlup etti
Juventus'lu Ronaldo, Lecce maçı öncesi 130 milyon TL'lik yatında yaptığı tatille stres attı
Juventus'lu Ronaldo, Lecce maçı öncesi 130 milyon TL'lik yatında yaptığı tatille stres attı
Sevgilisiyle sarmaş dolaş yakalanan Çağatay Ulusoy, aldığı kilolarla şaşkına çevirdi
Sevgilisiyle sarmaş dolaş yakalanan Çağatay Ulusoy, aldığı kilolarla şaşkına çevirdi
İBB'nin satın aldığı Fatih Sultan Mehmet portresinin nerede sergileneceği netleşti
İBB'nin satın aldığı Fatih Sultan Mehmet portresinin nerede sergileneceği netleşti
Eşinin boşanma davası açtığını öğrenen kadın intihara kalkıştı
Eşinin boşanma davası açtığını öğrenen kadın intihara kalkıştı
98 kişinin hayatını kaybettiği Pakistan'daki uçak kazasının nedeni 'koronavirüs' çıktı
98 kişinin hayatını kaybettiği Pakistan'daki uçak kazasının nedeni 'koronavirüs' çıktı
ABD'de 1,1 milyon ölüye koronavirüs yardım çeki gittiği ortaya çıktı
ABD'de 1,1 milyon ölüye koronavirüs yardım çeki gittiği ortaya çıktı
Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, Reynmen ile baş başa yakalandı
Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, Reynmen ile baş başa yakalandı
Arda Kural peçe takan kadınlar için 'Öcü' diyen Hülya Avşar'a tepki gösterdi
Arda Kural peçe takan kadınlar için "Öcü" diyen Hülya Avşar'a tepki gösterdi
Oto tamircisinden Alişan ve ailesinin ölümden döndüğü kazayla ilgili kafa karıştıran sözler
Oto tamircisinden Alişan ve ailesinin ölümden döndüğü kazayla ilgili kafa karıştıran sözler
Kara Kuvvetleri Komutanlığı gücüne güç katacak bir hava aracına daha kavuştu
Kara Kuvvetleri Komutanlığı gücüne güç katacak bir hava aracına daha kavuştu
Sezonu 15 liradan açan Nazende fasulyesi şimdi 3 liraya müşteri bulamıyor
Sezonu 15 liradan açan Nazende fasulyesi şimdi 3 liraya müşteri bulamıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tunç Soyer Hulusi Akar Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Burcu Esmersoy Mehmet Ali Erbil Dilan Çiçek Deniz
Spor Ali Koç Serdar Aziz Nihat Özdemir Sergen Yalçın Tahir Karapınar
Daha Fazla Kaza İzmir Kadın Türk Lirası
Şu an buradasınız: Erciş Belediyesi YKS öncesi okulları dezenfekte etti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.6.2020 21:25:43. #1.15#
title