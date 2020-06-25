Erciş Belediyesi, YKS'nin yapılacağı okullarda dezenfeksiyon yaptı
Erciş Belediyesi ekipleri, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) yapılacağı okulları dezenfekte etti.
25.06.2020 15:50 | Son Güncelleme: 25.06.2020 16:32
Erciş Belediyesi ekipleri, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) yapılacağı okulları dezenfekte etti.
27-28 Haziran'da yapılacak YKS, koronavirüs tedbirleri kapsamında belirlenen sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uygun gerçekleştirilecek.
Erciş Belediyesi, hafta başından itibaren okullarda dezenfekte çalışması yaparak, sınav için okulları hazır hale getirdi.
Kaynak: AA