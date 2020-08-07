Erciş Belediyesi yaya geçidi ve kasislerde boyama çalışmaları yaptı Erciş Belediyesi, ilçe genelindeki caddelerde bulunan yaya geçitleri ve kasislerde boyama çalışmaları yaptı.

İlçede çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Erciş Belediyesi, gerçekleştirdiği kilitli parke taşı ve asfalt çalışmalarının ardından caddelerdeki yaya geçidi ve kasislerde boyama çalışmaları başlattı. Söz konusu çalışmalar kapsamında, yaya geçidi ve kasislerin sürücüler tarafından fark edilmesi ve meydana gelebilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla, belirlenen noktalar sarı ve beyaz renklere boyandı.

Kaynak: Bültenler