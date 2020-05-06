Erciş Belediyesi vatandaşlara maske dağıttı
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Erciş Belediyesi vatandaşlara maske dağıttı

Erciş Belediyesi vatandaşlara maske dağıttı
06.05.2020 21:07 | Son Güncelleme: 06.05.2020 21:10

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Erciş Belediyesi tarafından vatandaşlara 10 bin ücretsiz maske dağıtıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Erciş Belediyesi tarafından vatandaşlara 10 bin ücretsiz maske dağıtıldı.

Virüse karşı ilçedeki mahalle, cadde ve sokakların dezenfeksiyonunun yanı sıra zabıta ekipleri de taksici, minibüsçü, market çalışanı, sanayi sitesi esnafı, semt pazar esnafı ve vatandaşlara 10 bin maske dağıttı.

Maskeleri alan vatandaşlar, belediye yetkililerine teşekkür etti.

Erciş Belediyesi vatandaşlara maske dağıttı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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