Erciş Belediyesi'ne Kaymakam Mehmetbeyoğlu görevlendirildi (2)

22.10.2019 09:26

Van'ın Erciş ilçesinde hakkındaki terör soruşturması nedeniyle gözaltında bulunan HDP'li Belediye Başkanı Yıldız Çetin'in yerine Kaymakam Nuri Mehmetbeyoğlu, "Belediye Başkan Vekili" olarak görevlendirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, HDP'li Ercis¸ Belediye Bas¸kanı Çetin'in, Van 4 ve 5. Agˆır Ceza Mahkemesinde "Silahlı tero¨r örgu¨tu¨ne üye olma" ve "Tero¨r örgu¨tu¨ propagandası yapmak" suc¸larından yargılandığı anımsatıldı.

Çetin hakkında ayrıca Van ve Erciş Cumhuriyet Bas¸savcılıgˆınca "Silahlı tero¨r örgu¨tu¨ne üye olmak" suc¸undan sorus¸turma su¨recinin devam ettiği vurgulanan açıklamada, Çetin'in ilçedeki soruşturma kapsamında gözaltında bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ercis¸ Belediye Bas¸kanı Yıldız C¸etin, hakkında devam eden adli is¸lem su¨rec¸leri ve Ercis¸ Cumhuriyet Bas¸savcılıgˆınca yu¨ru¨tu¨len 2019/1319 sayılı sorus¸turma dosyası kapsamında go¨zaltına alınmıs¸ olması go¨z o¨nu¨nde bulundurularak Anayasanın 127. maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47. maddelerine istinaden Bakanlıgˆımızın 21 Ekim 2019 tarihli onayı ile gec¸ici bir tedbir olarak go¨revinden uzaklas¸tırılmıs¸; Belediye Kanununun 45'inci maddesi uyarınca yine Belediye Kanunu'nun 46'ncı maddesi kapsamında Ercis¸ Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu Ercis¸ Belediye Bas¸kan Vekili olarak go¨revlendirilmis¸tir."

Kaynak: AA