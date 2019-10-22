Erciş Belediyesi'ne Kaymakam Mehmetbeyoğlu görevlendirildi
Van'ın Erciş ilçesinde hakkındaki terör soruşturması nedeniyle gözaltında bulunan HDP'li Belediye Başkanı Yıldız Çetin'in yerine Kaymakam Nuri Mehmetbeyoğlu, "Belediye Başkan Vekili" olarak görevlendirildi.
Van'ın Erciş ilçesinde hakkındaki terör soruşturması nedeniyle gözaltında bulunan HDP'li Belediye Başkanı Yıldız Çetin'in yerine Kaymakam Nuri Mehmetbeyoğlu, "Belediye Başkan Vekili" olarak görevlendirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, HDP'li Ercis¸ Belediye Bas¸kanı Çetin'in, Van 4 ve 5. Agˆır Ceza Mahkemesinde "Silahlı tero¨r örgu¨tu¨ne üye olma" ve "Tero¨r örgu¨tu¨ propagandası yapmak" suc¸larından yargılandığı anımsatıldı.
Çetin hakkında ayrıca Van ve Erciş Cumhuriyet Bas¸savcılıgˆınca "Silahlı tero¨r örgu¨tu¨ne üye olmak" suc¸undan sorus¸turma su¨recinin devam ettiği vurgulanan açıklamada, Çetin'in ilçedeki soruşturma kapsamında gözaltında bulunduğu kaydedildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Ercis¸ Belediye Bas¸kanı Yıldız C¸etin, hakkında devam eden adli is¸lem su¨rec¸leri ve Ercis¸ Cumhuriyet Bas¸savcılıgˆınca yu¨ru¨tu¨len 2019/1319 sayılı sorus¸turma dosyası kapsamında go¨zaltına alınmıs¸ olması go¨z o¨nu¨nde bulundurularak Anayasanın 127. maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47. maddelerine istinaden Bakanlıgˆımızın 21 Ekim 2019 tarihli onayı ile gec¸ici bir tedbir olarak go¨revinden uzaklas¸tırılmıs¸; Belediye Kanununun 45'inci maddesi uyarınca yine Belediye Kanunu'nun 46'ncı maddesi kapsamında Ercis¸ Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu Ercis¸ Belediye Bas¸kan Vekili olarak go¨revlendirilmis¸tir."