Erciş Belediyesi kış hazırlıklarını tamamladı
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Erciş Belediyesi kış hazırlıklarını tamamladı

07.12.2020 16:38 | Son Güncelleme: 07.12.2020 16:42
Erciş Belediyesi kış hazırlıklarını tamamladı

VAN (İHA) – Van'ın Erciş Belediyesi, karla mücadele çalışmalarıyla ilgili hazırlıklarını tamamladı.

VAN (İHA) – Van'ın Erciş Belediyesi, karla mücadele çalışmalarıyla ilgili hazırlıklarını tamamladı.

Erciş Belediyesi, sorumluluk alanındaki yol ağları için kış hazırlıklarını tamamlayarak karla mücadelede hazır duruma geçti. Karla mücadelede kullanılacak olan 30 aracın bakım ve onarım çalışmaları yapılarak hazır durumda bekletilirken, bu kapsamda 73 personel de karla mücadelede hazır duruma getirildi. Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Dr. Nuri Mehmetbeyoğlu, Erciş Belediyesi Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğünü ziyaret ederek gerekli kontrollerde bulundu. Karla mücadele ekibinin kış mevsimine hazır olduğunu belirten Mehmetbeyoğlu, "Kış mevsimi öncesinde araçlarımızın son bakım ve onarımları yapıldı. Bu konuda deneyimli personelimiz de gerekli hazırlıklarını yaptı. Olası bir olumsuz hava durumunda, vatandaşlarımızın mağdur olmaması için tüm tedbirleri aldık. İnşallah, kış mevsimi boyunca herhangi bir mağduriyet yaşamada karla mücadelemizi sürdüreceğiz. Şimdiden kazasız belasız bir kış mevsimi diliyorum" şeklinde konuştu. - VAN

Erciş Belediyesi kış hazırlıklarını tamamladı
Erciş Belediyesi kış hazırlıklarını tamamladı
Erciş Belediyesi kış hazırlıklarını tamamladı
Erciş Belediyesi kış hazırlıklarını tamamladı
Erciş Belediyesi kış hazırlıklarını tamamladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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