Erciş Belediyesi, caddeleri çiçeklerle renklendirdi Erciş Belediyesi ekipleri peyzaj çalışmaları kapsamında ilçedeki caddelerin refüjlerine rengarenk çiçekler dikti.

Erciş Belediyesi ekipleri peyzaj çalışmaları kapsamında ilçedeki caddelerin refüjlerine rengarenk çiçekler dikti.

Belediye ekipler, ilçenin güzel bir görünüme kavuşması için çalışmalarını sürdürüyor.

Daha önce seralarda yetiştirilen 50 bin çiçek, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından Vanyolu Caddesi'ndeki orta refüje dikildi.

Çiçeklerle ilçedeki caddelerde güzel görüntüler oluştu.

Kaynak: AA