Erciş Belediyesi, caddeleri çiçeklerle renklendirdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Erciş Belediyesi, caddeleri çiçeklerle renklendirdi

Erciş Belediyesi ekipleri peyzaj çalışmaları kapsamında ilçedeki caddelerin refüjlerine rengarenk çiçekler dikti.

04.06.2020 16:30 | Son Güncelleme: 04.06.2020 16:36

Erciş Belediyesi ekipleri peyzaj çalışmaları kapsamında ilçedeki caddelerin refüjlerine rengarenk çiçekler dikti.

Belediye ekipler, ilçenin güzel bir görünüme kavuşması için çalışmalarını sürdürüyor.

Daha önce seralarda yetiştirilen 50 bin çiçek, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından Vanyolu Caddesi'ndeki orta refüje dikildi.

Çiçeklerle ilçedeki caddelerde güzel görüntüler oluştu.

Erciş Belediyesi, caddeleri çiçeklerle renklendirdi

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Son dakika: CHP'li Enis Berberoğlu, HDP'li Musa Farisoğulları ve HDP'li Leyla Güven'in milletvekillikleri düşürüldü Haber
Son dakika: CHP'li Enis Berberoğlu, HDP'li Musa Farisoğulları ve HDP'li Leyla Güven'in milletvekillikleri...
Kuruluş Osman'da Ertuğrul Gazi karakterini Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ediz Hun canlandıracak Haber
Kuruluş Osman'da Ertuğrul Gazi karakterini Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ediz Hun canlandıracak
Ünlü anketçi Mehmet Ali Kulat, erken seçim için 4 Ekim Pazar gününü işaret etti Haber
Ünlü anketçi Mehmet Ali Kulat, erken seçim için 4 Ekim Pazar gününü işaret etti
Salgının en büyük mağdurlarından hayat kadınları yaşadıkları zor durumu anlattı Haber
Salgının en büyük mağdurlarından hayat kadınları yaşadıkları zor durumu anlattı
Türkiye'nin korona sürecinde tanıdığı profesör, A Haber canlı yayınında el hareketi yaptı Haber
Türkiye'nin korona sürecinde tanıdığı profesör, A Haber canlı yayınında el hareketi yaptı
Yemekteyiz programını bırakan Seda Sayan, kendisini eleştiren takipçisine küfürle karşılık verdi Haber
Yemekteyiz programını bırakan Seda Sayan, kendisini eleştiren takipçisine küfürle karşılık verdi
Vekillikleri düşürülen 3 ismin ortak noktası, Yargıtay tarafından onanmış hapis cezaları
Vekillikleri düşürülen 3 ismin ortak noktası, Yargıtay tarafından onanmış hapis cezaları
Akaryakıta dün gece yapılan indirimle yıllık 6 milyar lira vatandaşın cebinde kalacak
Akaryakıta dün gece yapılan indirimle yıllık 6 milyar lira vatandaşın cebinde kalacak
Siyanürlü şerbetle anne ve babasını öldürüp deli numarası yapan sanığın cezai ehliyeti tam çıktı
Siyanürlü şerbetle anne ve babasını öldürüp deli numarası yapan sanığın cezai ehliyeti tam çıktı
Vekilliği düşürülen CHP'li Enis Berberoğlu'ndan sıcağı sıcağına ilk açıklama: Cezaevine teslim olacağım
Vekilliği düşürülen CHP'li Enis Berberoğlu'ndan sıcağı sıcağına ilk açıklama: Cezaevine teslim olacağım
WhatsApp'tan radikal karar! Attığınız tek mesajla mahkemelik olabilirsiniz
WhatsApp'tan radikal karar! Attığınız tek mesajla mahkemelik olabilirsiniz
OPET, iflasının istendiği iddialarını yalanladı
OPET, iflasının istendiği iddialarını yalanladı
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan canlı yayında, öngörülen koronavirüs rakamlarını paylaştı: İstanbul'da her 100 kişiden 1'i virüs taşıyor
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan canlı yayında, öngörülen koronavirüs rakamlarını paylaştı: İstanbul'da her 100 kişiden...
Galatasaray'da sakatlanan Marcao'nun 4-6 hafta arası sahalardan uzak kalması bekleniyor
Galatasaray'da sakatlanan Marcao'nun 4-6 hafta arası sahalardan uzak kalması bekleniyor
Siyahilere iki misli fazla ceza kestiği ortaya çıkan Londra polisi ayrımcılıkla suçlanıyor
Siyahilere iki misli fazla ceza kestiği ortaya çıkan Londra polisi ayrımcılıkla suçlanıyor
Sevgilisini göğsünden bıçaklayarak öldüren kadın: Namusumla oynadı, öldürdüm
Sevgilisini göğsünden bıçaklayarak öldüren kadın: Namusumla oynadı, öldürdüm
Cami hoparlörlerinden 'Çav Bella' çalındığı anın videosunu paylaşarak öven kadının 3 yıla kadar hapsi istendi
Cami hoparlörlerinden "Çav Bella" çalındığı anın videosunu paylaşarak öven kadının 3 yıla kadar hapsi istendi
MHP'li milletvekili polislere elektroşok silahı verilmesi için kanun teklifi verdi
MHP'li milletvekili polislere elektroşok silahı verilmesi için kanun teklifi verdi
Kilosu 4.500 liraya satılan beyaz çaya yurt dışından sipariş yağıyor
Kilosu 4.500 liraya satılan beyaz çaya yurt dışından sipariş yağıyor
Timo Werner Liverpool'a gitmek üzere! 50 milyon sterlini gözden çıkardılar
Timo Werner Liverpool'a gitmek üzere! 50 milyon sterlini gözden çıkardılar
CHP'li vekiller Atatürk imzalı maskeyi çöpe attı, MHP Milletvekili Osmanağaoğlu ateş püskürdü
CHP'li vekiller Atatürk imzalı maskeyi çöpe attı, MHP Milletvekili Osmanağaoğlu ateş püskürdü
Irkçılık karşıtı eylemlerde yasalar, Trump'ın elini güçlendiriyor: Orduyu sokağa çıkarabilir
Irkçılık karşıtı eylemlerde yasalar, Trump'ın elini güçlendiriyor: Orduyu sokağa çıkarabilir
Libya'da Hafter'e bağlı milislerin pusuya düşürüldüğü görüntüler
Libya'da Hafter'e bağlı milislerin pusuya düşürüldüğü görüntüler
Vergi kaçırdığı gerekçesiyle Diego Costa'ya 6 ay hapis cezası verildi
Vergi kaçırdığı gerekçesiyle Diego Costa'ya 6 ay hapis cezası verildi
Donald Trump'ın tweetini gizleyen Twitter, aynı paylaşımdan dolayı başka bir hesabı askıya aldı
Donald Trump'ın tweetini gizleyen Twitter, aynı paylaşımdan dolayı başka bir hesabı askıya aldı
Erdoğan'dan yeni partiler için kurmaylarına 'Yokluğa mahkum edin' talimatı
Erdoğan'dan yeni partiler için kurmaylarına "Yokluğa mahkum edin" talimatı
Fenerbahçe, Gökhan Gönül'e 800 bin euro maaş ve takım kaptanlığı önerdi
Fenerbahçe, Gökhan Gönül'e 800 bin euro maaş ve takım kaptanlığı önerdi
Kaosun hakim olduğu ABD'de, Trump'ın son kozu: İsyan Yasası
Kaosun hakim olduğu ABD'de, Trump'ın son kozu: İsyan Yasası
Son Dakika: Salgında tüm dünya normalleşirken Brezilya'da 1.349, Meksika'da 1.092 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika: Salgında tüm dünya normalleşirken Brezilya'da 1.349, Meksika'da 1.092 kişi hayatını kaybetti
Adidas, Mesut Özil ile olan 7.5 yıllık sponsorluğunu devam ettirmeyecek
Adidas, Mesut Özil ile olan 7.5 yıllık sponsorluğunu devam ettirmeyecek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Donald Trump Adnan Menderes Berat Albayrak Alparslan Türkeş
Magazin Ezgi Mola Müge Anlı Seda Sayan Şahan Gökbakar
Spor Fatih Terim Bülent Uygun Malcolm Thomas Emre Belözoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Libya Antalya Haziran Galatasaray
Şu an buradasınız: Erciş Belediyesi, caddeleri çiçeklerle renklendirdi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.6.2020 16:36:49. #1.14#
title