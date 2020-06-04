Erciş Belediyesi caddeleri çiçeklerle donatıyor
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Erciş Belediyesi caddeleri çiçeklerle donatıyor

Erciş Belediyesi caddeleri çiçeklerle donatıyor Van'ın Erciş Belediyesi tarafından ilçedeki caddeler rengarenk çiçeklerle donatılıyor.

04.06.2020 14:39 | Son Güncelleme: 04.06.2020 14:45

Erciş Belediyesi caddeleri çiçeklerle donatıyor

VAN - Van'ın Erciş Belediyesi tarafından ilçedeki caddeler rengarenk çiçeklerle donatılıyor.

Erciş Belediyesi tarafından ilçenin güzel bir görünüme kavuşturulması için yürütülen çalışmalar hummalı şekilde devam ediyor. Söz konusu çalışmalar kapsamında daha önce seralarda dikimleri yapılan fideler çiçek vermeye başladı. Serada yetiştirilen 50 bin adet kadife ve gül türündeki çiçek, Erciş Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince ilçedeki cadde ve sokaklarda dikimi yapılıyor. İlçenin en işlek caddelerinden biri olan Vanyolu Caddesi'nde başlatılan çalışmalar kapsamında refüjler çiçeklerle buluşturuluyor.

Erciş Belediyesi caddeleri çiçeklerle donatıyor

Kaynak: İHA

Manşet

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