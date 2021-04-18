Erciş Belediyesi cadde ve sokaklarda bahar temizliği yaptı
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Erciş Belediyesi cadde ve sokaklarda bahar temizliği yaptı

Erciş Belediyesi cadde ve sokaklarda bahar temizliği yaptı
Anadolu Ajansı / Emre Ilıkan - Haberler | Güncel

Van'ın Erciş ilçesinde belediye ekiplerinin cadde ve sokaklardaki bahar temizliği devam ediyor.

Van'ın Erciş ilçesinde belediye ekiplerinin cadde ve sokaklardaki bahar temizliği devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, havaların ısınmasıyla ilçe genelinde çalışma başlatıldı.

Vatandaşların daha sağlıklı ortamlarda bulunmalarını sağlamaya çalışan ekipler, cadde ve sokakları temizledi, tazyikli suyla yıkadı.

Ekipler, Vanyolu, Zeylan, Kışla, Ebubekir Çiftçi, İnönü,Tugay ve Şehitler caddelerinde çalışma yürüttü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ilıkan

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