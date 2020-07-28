Erciş Belediyesi 12 mahallenin kilitli parke taşı çalışmalarını tamamladı Erciş Belediyesi 12 mahallenin kilitli parke taşı çalışmalarını tamamladı Van'ın Erciş Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi 12 mahallenin kilitli parke taşı çalışmalarını tamamladı.

Erciş Belediyesi 12 mahallenin kilitli parke taşı çalışmalarını tamamladı

VAN - Van'ın Erciş Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi 12 mahallenin kilitli parke taşı çalışmalarını tamamladı.

Sezon başında startını verdiği kilitli parke taşı çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Erciş Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde 12 mahallede toplam 58 bin metrekare kilitli parke taşı döşeme çalışmasını tamamladı. Vatandaşları yazın tozdan kışın çamurdan kurtararak daha ferah bir yaşam seviyesine getirmek için çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Erciş Belediyesi, mahalle içlerindeki yolları kilitli parke taşı ile döşemeye devam ediyor. Bayram öncesinde Tekevler, Camikebir, Kışla, Gölağzı, Latifiye, Akbaş, Kızılören, Hacıkaş, Sabanbüken, Yılanlı ve Çakırbey mahalleleriyle Süleyman mezrasındaki kilitli parke taşı çalışmaları tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulurken; Söğütlü, Örene mahallelerinde ise çalışmalar devam ediyor. Bayram sonrası kilitli parke taşı çalışmalarına devam edecek olan Erciş Belediyesi, periyodik olarak Salihiye, Alkanat, Gökoğlan, Topraklı, Bucakönü, Karlıyayla, Akçayuva, Evbeyli, Pınarlı, Kırkpınar ve Çatakdibi mahallelerinin de yollarını kilitli parke taşı ile döşeyerek, planlanan çalışmalar kapsamında 25 mahallenin yolunu toplam 111 bin metrekare kilitli parke taşı ile döşeyecek.

Kaynak: İHA