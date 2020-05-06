Erciş Belediyesi 10 bin adet ücretsiz maske dağıttı
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Erciş Belediyesi 10 bin adet ücretsiz maske dağıttı

Erciş Belediyesi 10 bin adet ücretsiz maske dağıttı
06.05.2020 20:48 | Son Güncelleme: 06.05.2020 20:50

Erciş Belediyesi 10 bin adet ücretsiz maske dağıttı Van'ın Erciş Belediyesi korona virüs tedbirleri kapsamında 10 bin adet ücretsiz maske dağıttı.

Erciş Belediyesi 10 bin adet ücretsiz maske dağıttı

VAN - Van'ın Erciş Belediyesi korona virüs tedbirleri kapsamında 10 bin adet ücretsiz maske dağıttı.

Erciş Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçede bulunan taksicilere, minibüsçülere, marketlere, sanayi sitesi ve semt pazarı esnafıyla vatandaşlara korona virüs tedbirleri kapsamında maske dağıtıldı. Erciş Belediye Başkanlığı, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüse karşı toplu yaşam alanlarındaki dezenfekte ve denetim çalışmalarını da aralıksız sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında zabıta ekipleri de kent genelindeki taksi durakları, toplu taşıma alanları, market, semt pazarları, sanayi sitesi ve gıda temininde bulunan iş yerlerine denetim yaptı. Yapılan denetimlerin ardından da esnafa ve vatandaşlara maske dağıtıldı.

Yapılan çalışmalardan dolayı memnuniyetini dile getiren esnaf, maske dağıtımı için Erciş Belediye Başkanlığına teşekkür etti.

Erciş Belediyesi 10 bin adet ücretsiz maske dağıttı

Kaynak: İHA

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