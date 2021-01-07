Erciş AK Parti Teşkilatı'ndan Başbuğ, Sağlar ve Ataklı hakkında suç duyurusu
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Erciş AK Parti Teşkilatı'ndan Başbuğ, Sağlar ve Ataklı hakkında suç duyurusu

07.01.2021 14:43 | Son Güncelleme: 07.01.2021 14:56

AK Parti Erciş İlçe Başkanlığı, eski Genelkurmay Başkanı emekli orgeneral İlker Başbuğ ve gazeteci Can Ataklı'nın darbe, CHP'li Fikri Sağlar'ın ise başörtüsü ile ilgili açıklamaları için suç duyurusunda bulundu.

AK Parti Erciş İlçe Başkanlığı, eski Genelkurmay Başkanı emekli orgeneral İlker Başbuğ ve gazeteci Can Ataklı'nın darbe, CHP'li Fikri Sağlar'ın ise başörtüsü ile ilgili açıklamaları için suç duyurusunda bulundu.

Teşkilat üyeleriyle Erciş Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasının ardından basın açıklaması yapan AK Parti Erciş İlçe Başkanı Nedim Sağlam, temelinde milli iradenin üstünlüğü olan Cumhuriyetin, çok partili siyasi sistemle birlikte bu vasfını siyasi alanda da tam manasıyla hayata geçirdiğini ifade etti.

Sağlam, milli irade düşmanlığının, kimi zaman darbeci, kimi zaman vesayetçi, kimi zaman da marjinal akımların temsilcisi olarak karşılarına çıktığını aktardı.

Bu örneklerden birinin de CHP'nin resmi yayın organı olan bir televizyon kanalında "başörtülü bir hakimin tarafsız olamayacağını ve adil yargılama yapamayacağını" söyleyen, eski milletvekili ve bakan Fikri Sağlar'ın ortaya koyduğu tavır olduğunu vurgulayan Sağlam, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin artık geride bırakmış olması gereken, büyük acıların çekildiği ve bedellerin ödendiği bir meseleyi yeniden gündeme getiren bu kişi, CHP'nin demokrat yaldızı altındaki faşist yüzünü bir kez daha sergilemiştir. Gazeteci kimliğiyle yaptığı bir sosyal medya paylaşımında ise Can Ataklı, Cumhurbaşkanımızın seçimle gitmeyeceğini, ordunun darbe kabiliyetinin kalmadığını, artık tek ümidin ülkenin halkta öfkeye yol açacak büyük bir felakete uğraması olduğunu söyleyebilecek kadar derin bir sefalete düşmüştür. Darbe ve felaket çığırtkanlığı yapan bu zihniyet, ülkemiz için bizatihi bu tehditlerin kendisi kadar tehlikelidir. Genelkurmay eski Başkanlarından İlker Başbuğ'un, 27 Mayıs darbesinin, rahmetli Menderes'in erken seçim kararını ilan etmesi durumunda olmayabileceğini, böyle bir durumda da iktidarın zaten CHP'ye geçeceği yönündeki açıklamaları, zihinlerin gerisindeki darbe sevdasını açık etmiştir."

Söz konusu örneklerin Türkiye'nin 97 yıllık Cumhuriyet tarihinde elde ettiği milli iradenin üstünlüğünü esas alan kazanımları hala hazmedemeyenlerin, vesayet ve darbe dönemlerinin özlemiyle yanıp tutuştuğunu göstermeye yeterli olduğunu vurgulayan Sağlam, AK Parti teşkilatları olarak hukukun kendilerine tanıdığı hakları kullanarak suç duyurusunda bulunduklarını aktardı.

Erciş AK Parti Teşkilatı'ndan Başbuğ, Sağlar ve Ataklı hakkında suç duyurusu
Erciş AK Parti Teşkilatı'ndan Başbuğ, Sağlar ve Ataklı hakkında suç duyurusu
Erciş AK Parti Teşkilatı'ndan Başbuğ, Sağlar ve Ataklı hakkında suç duyurusu
Erciş AK Parti Teşkilatı'ndan Başbuğ, Sağlar ve Ataklı hakkında suç duyurusu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necmettin Karaca

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