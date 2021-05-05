ERÇİMSAN Holding İcra Kurulu Başkanı Fatih Yücelik TOBB Çimento ve Çimento ürünleri meclis başkanı seçildi
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ERÇİMSAN Holding İcra Kurulu Başkanı Fatih Yücelik TOBB Çimento ve Çimento ürünleri meclis başkanı seçildi

ERÇİMSAN Holding İcra Kurulu Başkanı Fatih Yücelik TOBB Çimento ve Çimento ürünleri meclis başkanı seçildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TOBB Türkiye Çimento ve Çimento Ürünleri Meclis Başkanlığı görevine oybirliğiyle seçilen Erçimsan Holding İcra Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fatih Yücelik, sektörün önce insan yaklaşımıyla güvenli üretim önceliğini koruyarak, yurt içi ve yurt dışı pazarlarda büyümesini...

TOBB Türkiye Çimento ve Çimento Ürünleri Meclis Başkanlığı görevine oybirliğiyle seçilen Erçimsan Holding İcra Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fatih Yücelik, sektörün önce insan yaklaşımıyla güvenli üretim önceliğini koruyarak, yurt içi ve yurt dışı pazarlarda büyümesini devam ettirmeyi hedeflediklerini söyledi

TOBB Çimento ve Çimento Ürünleri Meclis toplantısında konuşan yeni Meclis Başkanı Fatih Yücelik, Türkiye'nin Vietnam'ın ardından dünyanın ikinci büyük çimento üreticisi olduğunu hatırlatarak, 100'ün üzerinde ülkeye ihracat gerçekleştiren Türk çimento sektörünün en büyük pazarının ABD olduğunu belirtti. Yücelik, çimento sektörünün yaklaşık 17 bin kişiyi istihdam eden, 1,7 milyar dolar ciro ve 1,1 milyar dolar ihracat geliri ile ülke ekonomisine önemli katkı sağlayan stratejik bir sektör olduğunu vurguladı.

Çevre konusunun çimento sektörünün en önemli gündem maddelerinin başında geldiğini vurgulayan Fatih Yücelik, şunları söyledi:

"Enerji verimliliği yatırımları, biyokütle kullanımı, atık ısıdan elektrik üretimi, katkılı çimento üretimi konularında sektörümüzde büyük yatırımlar yapılıyor. Sürdürülebilirlik alanında alınan önemli aksiyonlar var. Uzun yıllardır yaptığımız enerji verimliliği yatırımları ile karbon emisyonlarını azaltan bir sektörüz. Türk çimento sektörü alt yapı hazırlığını kendi öz sermayesiyle yapan çimento sektörünün mevzuatlar anlamında desteklenmesi ve uygun şekilde hazırlanmış belediye atıklarının ekonomiye kazandırılması önemlidir. Bu yaklaşım sıfır atık stratejisinin de önemli adımlarından biri olmalıdır." - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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