ERÇİMSAN Holding İcra Kurulu Başkanı Fatih Yücelik Türk Çimento'nun yeni başkanı oldu
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ERÇİMSAN Holding İcra Kurulu Başkanı Fatih Yücelik Türk Çimento'nun yeni başkanı oldu

ERÇİMSAN Holding İcra Kurulu Başkanı Fatih Yücelik Türk Çimento'nun yeni başkanı oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Aşkale Çimento, Sançim ve Kavçim markalarını bünyesinde bulunduran, Türk Çimento sanayisine 30 yıldan bu yana sahip olduğu 5 entegre çimento fabrikası, 2 öğütme tesisi ve 15'in üzerinde hazır beton tesisi ile yön veren, Türkiye'nin en büyük 4.

Aşkale Çimento, Sançim ve Kavçim markalarını bünyesinde bulunduran, Türk Çimento sanayisine 30 yıldan bu yana sahip olduğu 5 entegre çimento fabrikası, 2 öğütme tesisi ve 15'in üzerinde hazır beton tesisi ile yön veren, Türkiye'nin en büyük 4. çimento üreticisi ERÇİMSAN Holding'in İcra Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fatih Yücelik, Türk Çimento'nun 24. Başkanı oldu.

Fatih Yücelik; siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler bölümünden mezun olduktan sonra çalışma hayatına İstanbul'da yönetici adayı olarak başladı. Kariyerine inşaat sektöründe üst düzey yönetici olarak devam etti. Uzmanlık alanları arasında; stratejik yönetim, kurumsal İletişim, marka yönetimi, pazarlama ve finans bulunmaktadır.

Profesyonel deneyimlerine ek olarak, Fatih Yücelik; sivil toplum kuruluşlarında aktif görev almaktadır. Sri Lanka Demokratik Sosyalist Cumhuriyeti Doğu Anadolu Fahri Konsolosluğu, Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS) Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini sürdürmektedir. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

TÜRKÇİMENTO Hakkında

TÜRKÇİMENTO,1957 yılında Dernek statüsünde kurulmuş sivil toplum kuruluşudur. Türkiye'deki 50'si entegre, 15'i öğütme tesisi olmak üzere, toplam 65 tesisi temsil etmektedir. TÜRKÇİMENTO, ülkenin kalkınma ve yapılandırılmasında en önemli malzemeyi üreten çimento sektörünün Sivil Toplum Kuruluşu biçiminde örgütlenmiş bir temsilcisidir. Türkiye çimento sektörünün uluslararası temsilcisi olarak Avrupa Çimento Birliği'ne 1972 yılından beri üye olan TÜRKÇİMENTO aynı zamanda araştırma geliştirme hizmetlerinden başlayarak, eğitim, uluslararası iş birliği, sertifikasyon, sektörel veri derleme, üniversite, sivil toplum örgütleri ve diğer ilgili kuruluşlarla iş birliği gibi birçok sorumluluğu da başarıyla üstlenmiştir. Avrupa Çimento Birliği'nin (CEMBUREAU) üyesi olan TÜRKÇİMENTO, Türkiye çimento sektörünün uluslararası ilişkilerini de yürütmektedir. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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