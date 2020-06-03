Ercik'ten 'bina kirası' iddialarına yalanlama
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Ercik'ten 'bina kirası' iddialarına yalanlama

AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın sosyal medya hesabı üzerinden, AK Parti il binasının kira ödemelerine ilişkin yaptığı paylaşımların asılsız olduğunu bildirdi.

Ercik'ten 'bina kirası' iddialarına yalanlama
03.06.2020 17:39 | Son Güncelleme: 03.06.2020 17:39

AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın sosyal medya hesabı üzerinden, AK Parti il binasının kira ödemelerine ilişkin yaptığı paylaşımların asılsız olduğunu bildirdi.

Ercik, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, son günlerde bazı gazetelerde ve sosyal medyada İşkur hizmet binasının kirası ile AK Parti Mersin İl Başkanlığı binasının kirasını ilişkilendiren gerçek dışı haberler paylaşıldığını söyledi. CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın da sosyal medya hesabından, 'Yeni İşkur binasına AK Parti İl Başkanlığı binasının 3 yıllık ödenmemiş kirası da dahil mi?' şeklinde paylaşımda bulunduğunu hatırlatan Ercik, "Yalanlar ve iftiralarla kurumlar üzerinden çamur siyaseti yaparak siyasi rant elde edemezsiniz. Eğer bu konuda samimi olsaydınız, mülkiyet sahibinin avukatı olan CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen'e sorup gerçekleri öğrenebilirdiniz. Ama sizin doğrularla işiniz olmadığından ve 'çamur at izi kalsın' siyaseti güttüğünüzden dolayı sizleri şiddetle kınıyoruz" dedi.

Ercik, asılsız iddiaları ortaya atanlar hakkında suç duyurusunda bulunduklarını da belirtirken, il binasının ödenen kira dekontlarını da basınla paylaştı. - MERSİN

Kaynak: İHA

Politika Manşet

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