Ercik, AK Parti'nin 17'nci Yılını Kutladı

AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik, AK Parti'nin devrim niteliğinde attığı adımların Türk siyaset tarihinin önemli dönüm noktalarını oluşturduğunu belirterek, "AK Parti ülkede ve bölgede güven ve istikrarın sembolü olmuştur. Yaşanan olumsuzluklara rağmen milletle omuz omuza vererek Türkiye'yi, 2023 ve 2071 hedeflerine emin ulaştıracağız" dedi.

Ercik, 14 Ağustos 2001 yılında kurulan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AK Parti) 17. kuruluş yıl dönümü dolaysıyla bir kutlama mesajı yayınladı. Ercik, "Mayasını milletin attığı AK Parti'nin kuruluşunun 17. yılı kutlu olsun. Kurulduğu günden bu yana 'insan odaklı bir Türkiye' hedeflemiş ve misyon edinmiştir. Bu davanın yükünü çeken, cefakar ve fedakar milletimiz ile birlikte 17 yıl başarıdan başarıya koştuk. AK Parti, iktidarının 16.yılında da halka hizmetine devam etmektedir ve etmeye devam edecektir" ifadelerini kullandı.

"Türlü oyunlarla diz çöktürülmek isteniyor"

Türkiye'nin türlü oyunlarla diz çöktürülmeye çalışıldığını belirten Ercik, "Son zamanlarda, Türkiye'nin ekonomik verilerinde en küçük bir sıkıntı olmadığı halde ülkemiz suni finansal saldırılara maruz kalmaktadır. Bu saldırıların sebebinin çok başka olduğu açıktır. Ülkemize diz çöktürmek için yapmadıklarını bırakmadılar. Her türlü senaryoyu devreye soktular. 15 Temmuz'da, 17-25 Aralık'ta, Gezi'de yıkamadılar şimdi de ekonomik manipülasyonlar yaparak ekonomimizi sarsacaklarını sanıyorlar ama yine başaramayacaklar, diz çöktürmeyecekler. Bize karşı ekonomik savaş ilan edenlere karşı cevabı bu aziz milletimiz her zaman vermiştir" ifadelerini kullandı.

"Devrim niteliğinde adımlar atıldı"

AK Parti'nin devrim niteliğinde attığı adımların Türk siyaset tarihinde önemli dönüm noktaları oluşturduğunu ifade eden Ercik, "AK Parti, maruz kaldığı her türlü saldırılara ve engellemelere rağmen, yılmadan azimle ve kararlılıkla millete olan hizmet aşkıyla, ülkemize büyük bir gelişim ve değişim süreci yaşatmıştır. İç politikadan dış politikaya, eğitimden sağlığa, adaletten emniyete, enerjiden tarıma, ulaşımdan turizme, ekonomiden toplumsal yaşama, demokrasiden insan haklarına kadar her alanda devrim niteliğinde birçok ilke imza atmıştır. AK Parti'nin devrim niteliğinde attığı adımlar, Türk siyasi tarihinde önemli bir dönüm noktası oluşturmaktadır. Ülkede ve bölgede güven ve istikrarın sembolü olmuştur. AK Parti demek Türkiye demektir" şeklinde konuştu.

Ercik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'yi çok daha ileriye götürme adına milletle omuz omuza hareket ederek, 2023 ve 2071 hedeflerine inanç ve azimle yürüdüklerini kaydetti. - MERSİN