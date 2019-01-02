Ercik: "3 Ocak, Mersin'in Yeniden Doğuşudur"

AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik, Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıldönümüne ilişkin yaptığı açıklamada, "Başta Türk milleti olmak üzere, Mersin halkı için bağımsızlığı ifade eden oldukça önemli ve özel bir gün olan bu tarih, Mersin'in, Fransız işgalinden kurtuluşu, bir başka deyişle Mersin'in yeniden doğuşudur" dedi.

3 Ocak Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümünü büyük bir gurur, sevinç ve heyecanla kutlayacaklarını ifade eden Ercik, "Atalarımızın bağımsızlık mücadelesi neticesinde kazanılan zafer ile bizlere emanet ettiği bu toprakları, dış mihrakların üzerimize oynadığı her türlü entrikalar ve kirli oyunlara rağmen birlik ve beraberlik içerisinde ilelebet muhafaza etmek görevimiz olacaktır. Bizlere düşen atalarımızın miras bıraktığı bu kıymetli toprakları korumak, kollamak ve bu şehre kalıcı eserler bırakmaktır. Bu şuurla Mersin'imizi, Türkiye'nin ve dünyanın sayılı kentleri arasına sokacağız. Bizden sonraki nesile daha iyi, daha güzel bir Mersin bırakmak hepimizin görevidir. Bu duygu ve düşüncelerle Mersin'in, Fransız işgalinden kurtuluşunun 97. yıldönümünü kutlar, öncelikle düşmana karşı koyarak bizlere bu vatanı bağışlayan şehitlerimizi, gazilerimizi ve isimsiz kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle yad ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kızıltan: "3 Ocak birlik ruhu bugüne örnek olmalıdır"

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Ayhan Kızıltan ise "97 yıl önce tüm Mersin nasıl kurtuluş için mücadele ettiyse, bugün de aynı yüksek ruhla kentimizin gelişmesi için ortak amaç etrafında buluşmuştur. Geçmişte gösterilen bu dayanışma örneği devam etmek zorundadır" diye konuştu.

Atatürk'ün, 'Mersinliler Mersin'e sahip çıkınız' sözünü hatırlatan Kızıltan, "Mersinli olmak sadece somut bir kavramla değil, gönül bağıyla kentimiz için üretmektir. Mersinli olmak hoşgörüyle, cumhuriyet ve demokrasi değerlerine bağlılıkla geleceğe yürümek demektir. 97 yıl önce birlik ve beraberlik içinde düşmanı Mersin'den atan Mersinliler, bugün de aynı birlik ve beraberlik ruhuyla, Mersin sevgisiyle kentimizi daha mutlu daha zengin daha ileri düzeye elbirliği ve 3 Ocak ruhuyla taşıyacaktır. Biz kendimize de kentimize de güveniyoruz.

Bu duygu ve düşüncelerle, Mersin'in düşman işgalinden kurtulduğu bu büyük günü kutluyor, bizlere bugünü hediye eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve yakın silah arkadaşları olmak üzere vatan topraklarının düşman işgalinden kurtarılması yolunda canlarını feda eden şehitlerimizi, Mersinli büyüklerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz" şeklinde konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA