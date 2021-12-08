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Ercan ve Bozkurt Gönüllere Dokundu

Ercan ve Bozkurt Gönüllere Dokundu
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Ercan ve Bozkurt Gönüllere Dokundu Nevşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kitap Fuarı'nda üniversite öğrencileri ile buluşan radyo programcısı ve şair Mehmet Ercan ve genç müzisyen Mustafa Bozkurt, şiir ve türküleri ile gönüllere dokundu.

Ercan ve Bozkurt Gönüllere Dokundu

Nevşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kitap Fuarı'nda üniversite öğrencileri ile buluşan radyo programcısı ve şair Mehmet Ercan ve genç müzisyen Mustafa Bozkurt, şiir ve türküleri ile gönüllere dokundu.

Nevşehir Belediyesi Kitap Fuarı etkinlikleri çerçevesinde Kapadokya Üniversitesi Uçhisar Sanat Yerleşkesinde şiir ve türkü programı düzenlendi.

Etkinliğe konuk olan ünlü radyo programcısı ve şair Mehmet Ercan ile genç müzisyen Mustafa Bozkurt, seslendirdikleri şiir ve türkülerle büyük beğeni topladı.

Programı eşi Nejla Savran ile birlikte takip eden Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, son dönemin en çok takip edilen şairlerinden biri olan Mehmet Ercan ve müzik dünyasına genç yetenekli müzisyenleri kazandıran ve ekranlarda ilgiyle izlenilen O Ses Türkiye yarışmasını birincilikle bitiren genç müzisyen Mustafa Bozkurt'a hediye verdi.

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