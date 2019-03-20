Ercan Öncebe Projelerini Anlattı

AK Parti Tut Belediye Başkan Adayı Ercan Öncebe, ilçeye gelen gazetecilere projeleriyle ilgili bilgi verdi.

Tut ilçesine giden bazı gazeteciler ve AK Parti Tut Belediye Başkan Adayı Ercan Öncebe Tut ilçesine dair sohbet etti. İlçenin sosyo-ekonomik durumu ve ilçenin gelişimi için gerekli olan projeler üzerine yapılan sohbette Ercan Öncebe, projeleriyle ilgili bilgi verdi.

Ercan Öncebe, "İlçemizin içme ve arazi sulama sorunun kesin bir şekilde çözüme kavuşturacağız. İçme suyu şebekesini yenileyeceğiz. Küçük Sanayi Sitesinin kurulması, mezbahane ve hayvan pazarının yapılması, toplu konut projesinin yeniden hayata geçirilmesini planlıyoruz. Doğalgazın ilçemize getirilmesi, ilçe hastanesinin 2. basamak hastane olarak tescil edilmesi, spor kompleksi ve gençlik merkezi yapılması, kadınlara yönelik ürettiklerini sergileme ve satış yapabilecekleri sabit pazar yerinin yapılması, kadın ve erkekler için taziye evi yapılması, çok amaçlı belediye kültür merkezi yapılması, mahalle muhtarları için oda yapılması, yayla turizmine yönelik Türk mimarisine uygun eski Tut Evleri yapılması, göçün önlenmesine yönelik projelerin geliştirilmesi, ilçe yollarının yeniden düzenlenmesi projelerimiz içinde yer alıyor" diye konuştu.

Gazetecilerin ziyaretine İl Başkan Yardımcılarından Emrah Erkan Bulucu, Altan Tandoğan ve Nihat Karaaslan eşlik etti. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA