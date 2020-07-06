Ercan Kesal'ın filmi 'Nasipse Adayız', İstanbul Film Festivali'nde görücüye çıkacak Dünya prömiyerini pandemi öncesinde Ocak ayında Avrupa'nın önemli festivallerinden Rotterdam Film Festivali'nde yapan, Ercan Kesal'ın yazıp yönettiği, ilk uzun metraj filmi 'Nasipse Adayız'ın Türkiye prömiyeri 39. İstanbul Film Festivali'nde yapılacak

COVID-19 salgını nedeniyle ertelenen İstanbul Film Festivali, Ulusal Yarışması 17-28 Temmuz tarihlerinde sinemaseverlerle buluşacak.

PRÖMİYER İÇİN GERİ SAYIMA GEÇİLDİ

Ulusal Yarışma ödülleri ve Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü için yarışacak 'Nasipse Adayız'ın Türkiye prömiyeri ve festivaldeki tek gösterimi 24 Temmuz Cuma akşamı saat 21.00'de Sakıp Sabancı Müzesi'nde gerçekleştirilecek. Ulusal Yarışma'da ödül kazanan filmler, 28 Temmuz Salı akşamı Sakıp Sabancı Müzesi'nde düzenlenecek Ödül Töreni'nde açıklanacak.

KEMAL GÜNER'İN TRAJİKOMİK HİKAYESİNİ KONU ALIYOR

Türkiye-Sırbıstan ortak yapımı, Ercan Kesal'ın aynı adlı romanından uyarlanan 'Nasipse Adayız', İstanbul'da bir belediyenin başkan aday adayı olan doktor Kemal Güner'in bir günde geçen trajikomik hikayesini konu alıyor. Başrollerinde Ercan Kesal, Selin Yeninci, İnanç Konukçu ve Muttalip Müjdeci'nin yer aldığı filmde Nazan Kesal ve Valeriu Andriuta da konuk oyuncu olarak karşımıza çıkıyor.

Kaynak: Snob Magazin